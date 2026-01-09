Почему даже владельцы Pixel не застрахованы от проблем — неожиданный баг Android Auto

9 января 2026, 16:51
Пользователи Google Workspace столкнулись с серьезным сбоем в Android Auto - не работает ответ на сообщения
Владельцы Google Workspace жалуются на сбой в Android Auto. Функция ответа на сообщения перестала работать. Проблема появилась еще в декабре и не решена до сих пор. Даже смартфоны Pixel не спасают от этой ошибки. Пользователи теряют привычный комфорт за рулем.
Многие водители решают, что если у вас в руках смартфон Google Pixel, то с Android Auto никаких проблем не будет. Но реальность в 2026 году оказалась куда менее радужной. Даже самые преданные пользователи Google, оформившие платную подписку Workspace, внезапно оказались в числе тех, кто столкнулся с неприятным багом.
В конце декабря прошлого года в Android Auto возникла ошибка, из-за которой функция ответа на сообщения в приложении для обмена сообщениями перестала работать корректно. Однако проблема не исчезла до сих пор. Водители отмечают, что система просто пропускает попытку ответить на входящие сообщения, а иногда и вовсе не отображает их.
Сой затронул не только обычных пользователей, но и тех, кто платит за расширенные возможности Google Workspace. Ожидания были высокими: за деньги сервис должен работать безупречно, но на деле все оказалось иначе. Многие надеялись, что обновление или смена устройства помогут, однако даже новые модели Pixel не избавили от проблем.
Водители, привыкшие к удобствам Android Auto, теперь не могут пользоваться телефоном или вообще отказываются от общения за рулем. Это не только неудобно, но и небезопасно.
Как сообщает autoevolution, ситуация остается напряженной: официальных комментариев от Google пока нет, а в профильных сообществах обсуждение не утихает.
