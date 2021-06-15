15 июня 2021, 12:53
Пользователи высмеяли пафосный меховой Lamborghini Urus Ким Кардашьян
Ким Кардашьян похвасталась в своем инстраграм экстравагантным кроссовером Lamborghini Urus, отделанным снаружи и изнутри белым плюшем. Но вместо всеобщего умиления нелепый тюнинг вызывал в Сети волну насмешек.
Дарья Климова Фото: instagram.com / kimkardashian
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Особенно дотошные пользователи говорили, что белым Uris останется только до первой поездки, а если мех намокнет под дождем, то от него начнет вонять псиной. Беспокойство вызвал тот факт, что тканью оказались затянуты все воздухозаборники, а значит мощный мотор неминуемо будет перегреваться.
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Упомянутые модели: Lamborghini Urus (от 15 200 000 Р)
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