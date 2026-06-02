Водители жалуются на внезапную потерю связи с Android Auto во время поездки — официального исправления пока нет

Пользователи жалуются на сбои Android Auto после обновления - массовые отключения в авто

Владельцы автомобилей столкнулись с неожиданными сбоями в работе Android Auto после недавнего обновления. Проблема проявляется в случайных отключениях системы, что вызывает недовольство пользователей и поднимает вопросы к разработчикам. Почему это важно - в материале.

Владельцы автомобилей столкнулись с неожиданными сбоями в работе Android Auto после недавнего обновления. Проблема проявляется в случайных отключениях системы, что вызывает недовольство пользователей и поднимает вопросы к разработчикам. Почему это важно - в материале.

Ситуация с Android Auto вновь оказалась в центре внимания автолюбителей: после свежего обновления приложения пользователи массово жалуются на внезапные отключения системы прямо во время поездки. Проблема возникает даже при отсутствии каких-либо физических воздействий на кабель или смартфон, что указывает на программный сбой, а не на аппаратную неисправность.

Первые сообщения о неполадках появились на официальном форуме Google в начале мая. Водители отмечают, что до установки последней версии Android Auto никаких проблем не возникало, а после обновления соединение стало теряться без видимых причин. Многие связывают это с версией Android Auto 16.8, которая начала распространяться в конце апреля. Однако даже последующие обновления, включая Android Auto 17.0, не устранили ошибку.

Пользователи пытались самостоятельно решить проблему: меняли кабели, чистили кэш и данные приложения, перезапускали смартфоны и перезагружали мультимедийные системы автомобилей. Однако ни один из этих способов не дал стабильного результата. Изменение настроек энергосбережения Android помогло лишь некоторым, но большинство водителей не заметили существенных улучшений.

К обсуждению подключился представитель Android Auto, который запросил у пользователей дополнительные данные — марку и модель телефона, а также подробную информацию о самой системе. Пока неизвестно, продолжается ли расследование и когда стоит ожидать исправления.

Тем, кто считает, что проблема появилась после установки обновления, советуют попробовать откатиться на более раннюю версию Android Auto. Такой шаг может временно восстановить работоспособность системы, но не гарантирует полного устранения неполадки.

Для российских водителей стабильная работа Android Auto особенно важна: система часто используется для навигации, прослушивания музыки и связи в дороге. Сбои могут привести к затруднениям и даже создать опасные ситуации на трассе. Важно помнить, что настройки Android Auto доступны не на всех автомобилях, а сроки выхода обновлений могут меняться в зависимости от региона и модели устройства. Если вы столкнулись с подобной проблемой и нашли работающее решение, поделитесь опытом с другими автолюбителями — это поможет быстрее найти эффективный способ устранения неполадки.