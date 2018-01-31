Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Согласитесь, довольно нетипично видеть бизнесмена за рулем какого-нибудь внедорожника, пусть и высокой ценовой категории. В представлении большинства ездят деловые люди преимущественно на задних креслах крупногабаритных четырехдверок. Вот потому в этом сегменте на слуху, как правило, одни и те же игроки. О лучших из них – в нашем обзоре.
Лидер в своем сегменте по итогам прошлого года доступен в России по цене от 2 970 000 рублей. Пожалуй, главное, что так привлекает деловых людей в этой машине – безопасность. Аккурат для задних пассажиров предусмотрен пакет повышения безопасности, который включает в себя боковые подушки на крайних задних сиденьях для защиты при сильном боковом столкновении. Надувные ремни безопасности могут дополнительно снизить нагрузку при лобовом ударе. Если произошла авария, то центральный блок управления подушками безопасности на основании информации, поступающей от датчиков, определяет, какие системы удержания пассажиров необходимо активировать. Эксперты IIHS внесли Е-Класс даже в список 15 самых безопасных авто 2018 года.
Что касается силовых установок, то по умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Тем не менее, для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия AMG Speedshift с двумя сцеплениями.
Чуть «шустрее» в базовой комплектации еще один любимый россиянами «немец» - А6. Он предлагается с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. и механической трансмиссией. Впрочем, этот седан рассчитан на более молодую деловую аудиторию. Им по нраву приходится набор стандартного оборудования: биксеноновые фары головного света, мультимедийный комплекс со 180-ваттной аудиосистемой с 10 динамиками, передний и задний парктроники, датчики света и дождя, электроприводы стекол и зеркал, климат-контроль, подогрев передних кресел.
При этом за доплату можно получить спортивный пакет S line, аудиосистему Bang & Olufsen, камеру заднего вида, систему массажа и вентиляции передних кресел, проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары, 4-зонный климат-контроль, электропривод крышки багажника. Примечательно, что те, кто выбирает «Ауди», предпочитают ездить за рулем, а не сидеть во время движения на заднем кресле с ноутбуком.
Стартовая цена автомобиля – 2 600 000 рублей. Кстати, уже в этом году немецкий автопроизводитель обещает представить свежую генерацию А6. После смены поколения седан окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти. Это, конечно, сделает его еще привлекательнее для деловых людей, проводящих в машине много времени.
BMW 5-Series
Вес четырехдверки стал на 100 кг меньше благодаря кузову, который изготовлен из стали и алюминия. Объем багажника увеличен с 520 до 530 литров. Длина увеличилась на 28 мм, до 4 935 мм. Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом.
Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника. Стоимость такого исполнения седана составляет 2 820 000 рублей.
Lexus ES
Не устояли японцы перед соблазном украсить апартаменты машины лакированными деревянными панелями и прострочкой на кожаной обивке. Также в салоне установлен 8-дюймовый дисплей с возможностью управления медиа-системой и бортовым компьютером с помощью кнопок на руле.
Что до движков, то версия ES 350 порадует бизнесменов плавной работой двигателя V6 мощностью 249 л. с., а ES 250 и ES 200 доступны с 4-цилиндровыми бензиновыми моторами. Стартовая цена седана составляет 2 235 000 рублей.
Toyota Camry
Стайлинг-пакет «Премиум», который тоже появился в 2017-м в обновлении модели, включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер. Camry Exclusive после обновления получила все опции данного пакета наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь салон популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей. В общем, выглядит самый бюджетный в рейтинге автомобиль вполне солидно.
Что касается двигателей, то предусмотрены версии с 2-, 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 150, 181 и 249 сил соответственно. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат».
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