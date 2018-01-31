31 января 2018, 09:49

Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов

Пока массовый покупатель занят изучением новых игроков популярного и практичного сегмента SUV, деловые люди остаются верными своим традициям: их выбор по-прежнему падает на седаны бизнес-класса. Немудрено, ведь им необходим не только качественный и комфортный автомобиль, но и настоящий спутник в деле, с громким именем в автомире.
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Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов Mercedes E-класс, Audi A6, BMW 5, Lexus ES, Toyota Camry

Согласитесь, довольно нетипично видеть бизнесмена за рулем какого-нибудь внедорожника, пусть и высокой ценовой категории. В представлении большинства ездят деловые люди преимущественно на задних креслах крупногабаритных четырехдверок. Вот потому в этом сегменте на слуху, как правило, одни и те же игроки. О лучших из них – в нашем обзоре.

Mercedes E-класс
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 880 000 до 4 060 000 Р
Mercedes-Benz E-Class

Лидер в своем сегменте по итогам прошлого года доступен в России по цене от 2 970 000 рублей. Пожалуй, главное, что так привлекает деловых людей в этой машине – безопасность. Аккурат для задних пассажиров предусмотрен пакет повышения безопасности, который включает в себя боковые подушки на крайних задних сиденьях для защиты при сильном боковом столкновении. Надувные ремни безопасности могут дополнительно снизить нагрузку при лобовом ударе. Если произошла авария, то центральный блок управления подушками безопасности на основании информации, поступающей от датчиков, определяет, какие системы удержания пассажиров необходимо активировать. Эксперты IIHS внесли Е-Класс даже в список 15 самых безопасных авто 2018 года.

Что касается силовых установок, то по умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Тем не менее, для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия AMG Speedshift с двумя сцеплениями.

Audi A6
От 1.8 л, 190 л.с
Новый от 2 380 000 до 3 761 000 Р
Audi A6

Чуть «шустрее» в базовой комплектации еще один любимый россиянами «немец» - А6. Он предлагается с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. и механической трансмиссией. Впрочем, этот седан рассчитан на более молодую деловую аудиторию. Им по нраву приходится набор стандартного оборудования: биксеноновые фары головного света, мультимедийный комплекс со 180-ваттной аудиосистемой с 10 динамиками, передний и задний парктроники, датчики света и дождя, электроприводы стекол и зеркал, климат-контроль, подогрев передних кресел.

При этом за доплату можно получить спортивный пакет S line, аудиосистему Bang & Olufsen, камеру заднего вида, систему массажа и вентиляции передних кресел, проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары, 4-зонный климат-контроль, электропривод крышки багажника. Примечательно, что те, кто выбирает «Ауди», предпочитают ездить за рулем, а не сидеть во время движения на заднем кресле с ноутбуком.

Стартовая цена автомобиля – 2 600 000 рублей. Кстати, уже в этом году немецкий автопроизводитель обещает представить свежую генерацию А6. После смены поколения седан окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти. Это, конечно, сделает его еще привлекательнее для деловых людей, проводящих в машине много времени.

BMW 5-Series

BMW 5
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 990 000 до 5 100 000 Р
Безусловно, «большая немецкая тройка» всегда идет бок о бок. Наш рейтинг не исключение, поэтому без баварской «пятерки» не обойтись. Да и к тому же седан числится в списке любимчиков у российских бизнесменов. В последнем поколении для большего комфорта производитель увеличил габариты автомобиля и улучшил аэродинамические показатели.

Вес четырехдверки стал на 100 кг меньше благодаря кузову, который изготовлен из стали и алюминия. Объем багажника увеличен с 520 до 530 литров. Длина увеличилась на 28 мм, до 4 935 мм. Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом.
 
Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника. Стоимость такого исполнения седана составляет 2 820 000 рублей.

Lexus ES

Lexus ES
От 2 л, 150 л.с
Новый от 2 083 000 до 3 250 000 Р
Пожалуй, главный козырь японского представителя бизнес-класса -  пространство заднего ряда сидений, соизмеримое с тем, что предлагается в седанах высшего класса. Это достигается благодаря колесной базе в 2820 мм и конструкции передних сидений. За безопасность отвечают система мониторинга «слепых зон» и система оповещения о смене полосы движения. Кроме того, в машине предусмотрено аж десять подушек безопасности для водителя и пассажиров.

Не устояли японцы перед соблазном украсить апартаменты машины лакированными деревянными панелями и прострочкой на кожаной обивке. Также в салоне установлен 8-дюймовый дисплей с возможностью управления медиа-системой и бортовым компьютером с помощью кнопок на руле.

Что до движков, то версия ES 350 порадует бизнесменов плавной работой двигателя V6 мощностью 249 л. с., а ES 250 и ES 200 доступны с 4-цилиндровыми бензиновыми моторами. Стартовая цена седана составляет 2 235 000 рублей.

Toyota Camry

Toyota Camry
От 2 л, 149 л.с
Новый от 1 407 000 до 2 003 000 Р
Самый доступный из всех представителей седан стоимостью от 1 377 000 рублей очень часто можно встретить в корпоративном автопарке какой-нибудь успешной фирмы. Еще бы, ведь за такие скромные по меркам своего сегмента деньги предлагается вполне себе отличный помощник в бизнесе. Судите сами: на всех комплектациях Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс», в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели в прошлом году пополнилась новым темно-коричневым металликом.

Стайлинг-пакет «Премиум», который  тоже появился в 2017-м в обновлении модели, включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер. Camry Exclusive после обновления получила все опции данного пакета наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь салон популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей. В общем, выглядит самый бюджетный в рейтинге автомобиль вполне солидно.

Что касается двигателей, то предусмотрены версии с 2-, 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 150, 181 и 249 сил соответственно. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат».

Арина Милая
Купить авто Mercedes Benz Бенц, Мерседес, Ауди, БМВ, Лексус, Тойота Е класс, 190, 220, 320, А6, a 6, 5, ЕС, Камри

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Отзывы по теме
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
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AlexKuzmin
Форум BMW 5 седан
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Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Согласитесь, довольно нетипично видеть бизнесмена за рулем какого-нибудь внедорожника, пусть и высокой ценовой категории. В представлении большинства ездят деловые люди преимущественно на задних креслах крупногабаритных четырехдверок. Вот потому в этом сегменте на слуху, как правило, одни и те же игроки. О лучших из них – в нашем обзоре.{{model_v2_812}} Mercedes-Benz E-ClassЛидер в своем сегменте по итогам прошлого года доступен в России по цене от 2 970 000 рублей. Пожалуй, главное, что так привлекает деловых людей в этой машине – безопасность. Аккурат для задних пассажиров предусмотрен пакет повышения безопасности, который включает в себя боковые подушки на крайних задних сиденьях для защиты при сильном боковом столкновении. Надувные ремни безопасности могут дополнительно снизить нагрузку при лобовом ударе. Если произошла авария, то центральный блок управления подушками безопасности на основании информации, поступающей от датчиков, определяет, какие системы удержания пассажиров необходимо активировать. Эксперты IIHS внесли Е-Класс даже в список 15 самых безопасных авто 2018 года.Что касается силовых установок, то по умолчанию модель комплектуется 2-литровым 184-сильным бензиновым мотором. Тем не менее, для любителей быстрой езды предусмотрена версия с 4-литровым твин-турбированным агрегатом V8 мощностью 563 л. с. и 750 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия AMG Speedshift с двумя сцеплениями. {{model_v2_88}}Audi A6Чуть «шустрее» в базовой комплектации еще один любимый россиянами «немец» - А6. Он предлагается с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л. с. и механической трансмиссией. Впрочем, этот седан рассчитан на более молодую деловую аудиторию. Им по нраву приходится набор стандартного оборудования: биксеноновые фары головного света, мультимедийный комплекс со 180-ваттной аудиосистемой с 10 динамиками, передний и задний парктроники, датчики света и дождя, электроприводы стекол и зеркал, климат-контроль, подогрев передних кресел. При этом за доплату можно получить спортивный пакет S line, аудиосистему Bang & Olufsen, камеру заднего вида, систему массажа и вентиляции передних кресел, проекционный дисплей, адаптивные светодиодные фары, 4-зонный климат-контроль, электропривод крышки багажника. Примечательно, что те, кто выбирает «Ауди», предпочитают ездить за рулем, а не сидеть во время движения на заднем кресле с ноутбуком.Стартовая цена автомобиля – 2 600 000 рублей. Кстати, уже в этом году немецкий автопроизводитель обещает представить свежую генерацию А6. После смены поколения седан окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти. Это, конечно, сделает его еще привлекательнее для деловых людей, проводящих в машине много времени.BMW 5-Series{{model_v2_1545}} Безусловно, «большая немецкая тройка» всегда идет бок о бок. Наш рейтинг не исключение, поэтому без баварской «пятерки» не обойтись. Да и к тому же седан числится в списке любимчиков у российских бизнесменов. В последнем поколении для большего комфорта производитель увеличил габариты автомобиля и улучшил аэродинамические показатели.Вес четырехдверки стал на 100 кг меньше благодаря кузову, который изготовлен из стали и алюминия. Объем багажника увеличен с 520 до 530 литров. Длина увеличилась на 28 мм, до 4 935 мм. Под капотом установлены дизельные и бензиновые двигатели на выбор, которые развивают от 184 до 462 л.с. Силовые установки трудятся совместно с 8-скоростной АКПП, полным или задним приводом. Стартовой является версия Business, которая оснащается 2-литровым дизельным двигателем и системой полного привода. Этот же пакет доступен с 2-литровым бензиновым мотором и задним приводом. Опциональный список включает светодиодные и противотуманные фары, подогрев сидений и руля, климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски и автоматический привод крышки багажника. Стоимость такого исполнения седана составляет 2 820 000 рублей. Lexus ES{{model_v2_2184}} Пожалуй, главный козырь японского представителя бизнес-класса -  пространство заднего ряда сидений, соизмеримое с тем, что предлагается в седанах высшего класса. Это достигается благодаря колесной базе в 2820 мм и конструкции передних сидений. За безопасность отвечают система мониторинга «слепых зон» и система оповещения о смене полосы движения. Кроме того, в машине предусмотрено аж десять подушек безопасности для водителя и пассажиров.Не устояли японцы перед соблазном украсить апартаменты машины лакированными деревянными панелями и прострочкой на кожаной обивке. Также в салоне установлен 8-дюймовый дисплей с возможностью управления медиа-системой и бортовым компьютером с помощью кнопок на руле. Что до движков, то версия ES 350 порадует бизнесменов плавной работой двигателя V6 мощностью 249 л. с., а ES 250 и ES 200 доступны с 4-цилиндровыми бензиновыми моторами. Стартовая цена седана составляет 2 235 000 рублей.Toyota Camry {{model_v2_1273}} Самый доступный из всех представителей седан стоимостью от 1 377 000 рублей очень часто можно встретить в корпоративном автопарке какой-нибудь успешной фирмы. Еще бы, ведь за такие скромные по меркам своего сегмента деньги предлагается вполне себе отличный помощник в бизнесе. Судите сами: на всех комплектациях Camry теперь доступны светодиодные противотуманные фары. Начиная с комплектации «Элеганс Плюс», в оснащение входят LED-фары ближнего света. Цветовая палитра модели в прошлом году пополнилась новым темно-коричневым металликом.Стайлинг-пакет «Премиум», который  тоже появился в 2017-м в обновлении модели, включает в себя решетки радиатора оригинального дизайна и повторители указателей поворота, интегрированные в передний бампер. Camry Exclusive после обновления получила все опции данного пакета наряду с дополнительными изменениями в интерьере. Теперь салон популярной специальной серии можно заказать и в классическом исполнении с отделкой перфорированной черной кожей. В общем, выглядит самый бюджетный в рейтинге автомобиль вполне солидно.Что касается двигателей, то предусмотрены версии с 2-, 2,5- и 3,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 150, 181 и 249 сил соответственно. В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатый «автомат».
2018-01-31
Автор: Арина Милая
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