15 марта 2018, 23:17

Помыть машину в озере обойдется в 10 раз дороже

Правительство внесло на утверждение в Госдуму пакет поправок в КоАП, которые существенно увеличивают штрафы за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. В первую очередь, изменения направлены на борьбу с теми, кто любит сэкономить на мойке и приезжают помыть автомобиль к реке или озеру.
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Предлагается территорию вокруг рек и озер разбить на три зоны. Чем ближе нарушитель экологии к кромке воды, тем выше штраф. Так наказание за мойку автомобиля может достигать 20 000 – 50 000 рублей. Справедливости ради отметим, что штраф грозит не только автомобилистам. Наказывать собираются и туристов, отставляющих мусор в прибрежной зоне или повреждающих почву кострами, и предпринимателей, сливающих в водоемы отходы производства. Штраф для юридических лиц в 10-20 раз больше, чем для обычных граждан.

По мнению экспертов, сейчас более 70% источников воды не отвечают санитарным нормам из-за отсутствия охранных зон. Такую воду не очистить стандартными методами. Она может попасть в водопроводные сети и спровоцировать отравления или болезни. 

Поэтому инициатива правительства вполне оправдана. С другой стороны, вызывает опасения, что квалификация того или иного нарушения отдана на откуп местным уполномоченным органам. Поэтому неизвестно, кому новые штрафы принесут больше пользы – природе или контролерам.
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Помыть машину в озере обойдется в 10 раз дороже
{{material_120874}}Предлагается территорию вокруг рек и озер разбить на три зоны. Чем ближе нарушитель экологии к кромке воды, тем выше штраф. Так наказание за мойку автомобиля может достигать 20 000 – 50 000 рублей. Справедливости ради отметим, что штраф грозит не только автомобилистам. Наказывать собираются и туристов, отставляющих мусор в прибрежной зоне или повреждающих почву кострами, и предпринимателей, сливающих в водоемы отходы производства. Штраф для юридических лиц в 10-20 раз больше, чем для обычных граждан.По мнению экспертов, сейчас более 70% источников воды не отвечают санитарным нормам из-за отсутствия охранных зон. Такую воду не очистить стандартными методами. Она может попасть в водопроводные сети и спровоцировать отравления или болезни. Поэтому инициатива правительства вполне оправдана. С другой стороны, вызывает опасения, что квалификация того или иного нарушения отдана на откуп местным уполномоченным органам. Поэтому неизвестно, кому новые штрафы принесут больше пользы – природе или контролерам.
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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