15 марта 2018, 23:17
Помыть машину в озере обойдется в 10 раз дороже
Правительство внесло на утверждение в Госдуму пакет поправок в КоАП, которые существенно увеличивают штрафы за нарушение санитарных норм на берегах водоемов. В первую очередь, изменения направлены на борьбу с теми, кто любит сэкономить на мойке и приезжают помыть автомобиль к реке или озеру.
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По мнению экспертов, сейчас более 70% источников воды не отвечают санитарным нормам из-за отсутствия охранных зон. Такую воду не очистить стандартными методами. Она может попасть в водопроводные сети и спровоцировать отравления или болезни.
Поэтому инициатива правительства вполне оправдана. С другой стороны, вызывает опасения, что квалификация того или иного нарушения отдана на откуп местным уполномоченным органам. Поэтому неизвестно, кому новые штрафы принесут больше пользы – природе или контролерам.
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