Понаблюдайте за созданием уникального болида Формулы-1: 60 килограммов чистого швейцарского шоколада

Ранее мы писали Найдите 10 отличий: один из этих Ferrari на самом деле BMW Превращение стоковой модели в люксовый автомобиль – явление не такое уж редкое. Но эта копия Ferrari, построенная ... Читать далее

Амори Гишон опубликовал на своем ютуб-канале короткое видео. За 4 минуты он показал весь процесс создания шоколадного болида Формулы, на который в реальном времени ушло 7 дней и 60 килограммов чистого швейцарского шоколада. Гишон плавит и разливает шоколад по индивидуальным формам, собирает отлитые детали воедино и раскрашивает спорткар при помощи пищевых красителей.

Внимание Гишона к деталям поражает. Он начал с создания шасси, вырезанного из шоколада, и добавил детали нимба, подвески, выхлопной системы, носового обтекателя, переднего крыла и широких гоночных покрышек, обернутых вокруг реалистичных колесных дисков. Остается единственный вопрос: какую команду представляет болид? Номер 14 свидетельствует, что это Aston Martin Фернандо Алонсо, но вместо зеленой ливреи спорткар одет в черно-красные цвета Ferrari.

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