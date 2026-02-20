Редкий экземпляр с пробегом 39 тысяч миль, восстановленный энтузиастом, теперь ищет нового владельца

20 февраля 2026, 07:14
Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь
Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.
Истории о долгожителях среди автомобилей всегда вызывают особый интерес, особенно когда речь идет о машинах, которые десятилетиями стояли без движения, а затем внезапно получают шанс на новую жизнь. Именно такой случай произошел с Pontiac Catalina 1963 года выпуска - двухдверным Sport Coupe, который провел в забвении целых 52 года, прежде чем оказался в руках настоящего энтузиаста.
Этот автомобиль, сохранивший оригинальный пробег всего 39 тысяч миль, был найден в Айове. Его судьба могла бы сложиться иначе: большинство подобных машин либо отправляются на металлолом, либо становятся донорами запчастей для других проектов. Однако в этот раз все пошло по другому сценарию. За дело взялся Джефф Харрик - известный в среде поклонников классических Pontiac механик, блогер и реставратор, который не раз удивлял публику своими находками и нестандартным подходом к восстановлению техники.
Восстановление Catalina началось с тщательной ревизии состояния кузова и шасси. Несмотря на долгий простой, автомобиль сохранился удивительно хорошо: коррозия оказалась минимальной, а большая часть оригинальных деталей - на месте. Однако двигатель требовал серьезного вмешательства. Вместо дорогостоящей реставрации оригинального мотора было принято решение установить более свежий V8, найденный на разборке. Такой подход позволил не только вернуть машине ход, но и сделать ее эксплуатацию более надежной и доступной для будущего владельца.
Процесс возвращения Catalina к жизни занял несколько месяцев. Помимо замены двигателя, были обновлены тормоза, топливная система и электрика. Особое внимание уделили сохранению аутентичного внешнего вида: оригинальная краска, хром и салон были аккуратно очищены и частично восстановлены, чтобы подчеркнуть возраст и историю автомобиля, а не скрыть их. В результате получился уникальный гибрид - классика с налетом времени, но с современным сердцем под капотом.
Подобные проекты всегда вызывают споры среди коллекционеров: одни считают, что вмешательство в оригинальную конструкцию снижает ценность машины, другие - что именно такие решения позволяют сохранить редкие экземпляры на ходу и сделать их частью автомобильной культуры, а не музейными экспонатами. Впрочем, интерес к подобным историям стабильно высок. Например, не так давно на аукционе появился редкий Plymouth Road Runner 1970 года в необычной комплектации, который также прошел через сложную реставрацию и вызвал ажиотаж среди ценителей - подробнее об этом можно узнать в материале о уникальном кабриолете Road Runner с редкой комбинацией двигателя и трансмиссии.
Сегодня восстановленный Pontiac Catalina выставлен на продажу. Для потенциальных покупателей это не просто шанс приобрести редкий автомобиль с интересной историей, но и возможность стать частью новой главы в жизни американской классики. Машина сохранила свой характер, а благодаря новому мотору стала более практичной для повседневной эксплуатации или участия в тематических мероприятиях. В условиях, когда оригинальные детали становятся все более дефицитными, а стоимость реставрации растет, подобные проекты становятся все более актуальными для рынка ретро-авто.
