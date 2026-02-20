Редкий экземпляр с пробегом 39 тысяч миль, восстановленный энтузиастом, теперь ищет нового владельца

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 февраля 2026, 07:14

Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь

Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь

Редкий экземпляр с пробегом 39 тысяч миль, восстановленный энтузиастом, теперь ищет нового владельца

Pontiac Catalina 1963 года: 52 года простоя, новый мотор и неожиданный шанс на вторую жизнь

Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.

Pontiac Catalina 1963 года, простоявший более полувека без движения, получил новую жизнь благодаря энтузиасту из Айовы. Уникальная история восстановления классики с минимальным пробегом и новым мотором привлекает внимание коллекционеров и поклонников ретро-авто.

Истории о долгожителях среди автомобилей всегда вызывают особый интерес, особенно когда речь идет о машинах, которые десятилетиями стояли без движения, а затем внезапно получают шанс на новую жизнь. Именно такой случай произошел с Pontiac Catalina 1963 года выпуска - двухдверным Sport Coupe, который провел в забвении целых 52 года, прежде чем оказался в руках настоящего энтузиаста.

Этот автомобиль, сохранивший оригинальный пробег всего 39 тысяч миль, был найден в Айове. Его судьба могла бы сложиться иначе: большинство подобных машин либо отправляются на металлолом, либо становятся донорами запчастей для других проектов. Однако в этот раз все пошло по другому сценарию. За дело взялся Джефф Харрик - известный в среде поклонников классических Pontiac механик, блогер и реставратор, который не раз удивлял публику своими находками и нестандартным подходом к восстановлению техники.

Восстановление Catalina началось с тщательной ревизии состояния кузова и шасси. Несмотря на долгий простой, автомобиль сохранился удивительно хорошо: коррозия оказалась минимальной, а большая часть оригинальных деталей - на месте. Однако двигатель требовал серьезного вмешательства. Вместо дорогостоящей реставрации оригинального мотора было принято решение установить более свежий V8, найденный на разборке. Такой подход позволил не только вернуть машине ход, но и сделать ее эксплуатацию более надежной и доступной для будущего владельца.

Процесс возвращения Catalina к жизни занял несколько месяцев. Помимо замены двигателя, были обновлены тормоза, топливная система и электрика. Особое внимание уделили сохранению аутентичного внешнего вида: оригинальная краска, хром и салон были аккуратно очищены и частично восстановлены, чтобы подчеркнуть возраст и историю автомобиля, а не скрыть их. В результате получился уникальный гибрид - классика с налетом времени, но с современным сердцем под капотом.

Подобные проекты всегда вызывают споры среди коллекционеров: одни считают, что вмешательство в оригинальную конструкцию снижает ценность машины, другие - что именно такие решения позволяют сохранить редкие экземпляры на ходу и сделать их частью автомобильной культуры, а не музейными экспонатами. Впрочем, интерес к подобным историям стабильно высок. Например, не так давно на аукционе появился редкий Plymouth Road Runner 1970 года в необычной комплектации, который также прошел через сложную реставрацию и вызвал ажиотаж среди ценителей - подробнее об этом можно узнать в материале о уникальном кабриолете Road Runner с редкой комбинацией двигателя и трансмиссии.

Сегодня восстановленный Pontiac Catalina выставлен на продажу. Для потенциальных покупателей это не просто шанс приобрести редкий автомобиль с интересной историей, но и возможность стать частью новой главы в жизни американской классики. Машина сохранила свой характер, а благодаря новому мотору стала более практичной для повседневной эксплуатации или участия в тематических мероприятиях. В условиях, когда оригинальные детали становятся все более дефицитными, а стоимость реставрации растет, подобные проекты становятся все более актуальными для рынка ретро-авто.

Упомянутые модели: Pontiac Catalina
Упомянутые марки: Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Понтиак

Похожие материалы Понтиак

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ульяновск Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться