Почему легендарный Pontiac GTO 1966 года до сих пор вызывает споры и интерес коллекционеров

Pontiac GTO 1966 года: культовый маслкар с V8 и редкой окраской снова в центре внимания

Pontiac GTO 1966 года с мощным V8 и эффектным Burgundy Metallic вновь оказался в центре обсуждений среди ценителей ретроавтомобилей. Эксперты отмечают, что несмотря на массовый выпуск, такие экземпляры становятся все более востребованными на рынке. В чем секрет популярности и как изменился подход к коллекционированию подобных машин - разбираемся в материале.

В 2026 году интерес к классическим представителям масл-каров не только не угасает, но и набирает новые обороты. Одним из самых ярких представителей ушедшей эпохи остается Pontiac GTO 1966 года — автомобиль, который даже спустя шесть десятилетий продолжает удивлять своим внешним видом и инженерным совершенством. Его насыщенный цвет «бордовый металлик», сверкающий хром и фирменные диски Hurst с красной полосой на шинах мгновенно выделяют машину на фоне современных моделей.

Под капотом этого купе скрывается настоящая американская мощь — V8, который благодаря современной выхлопной системе звучит особенно выразительно. Несмотря на то, что в 1966 году было выпущено почти 97 000 таких GTO (более 84 000 из них составляли купе), сегодня найти хорошо сохранившийся экземпляр становится все сложнее. Многие автомобили были утрачены или подверглись неудачному тюнингу, поэтому оригинальные версии с заводскими деталями ценятся особенно высоко.

Эксперты отмечают, что спрос на подобные автомобили растет не только среди коллекционеров, но и среди инвесторов, которые рассматривают ретроавтомобили как альтернативу консервативным активам. В последние годы на аукционах фиксируются рекордные цены за редкие и хорошо сохранившиеся модели. Например, случай с Ford Mustang SVT Cobra 2003 года, который был продан за сумму, в пять раз превышающую его первоначальную стоимость, показывает, что интерес к культовым моделям только усиливается. Подробнее о подобных тенденциях можно узнать в материале о сенсационном росте цен на редкие модели на тему Ford Mustang SVT Cobra .

Впрочем, Pontiac GTO 1966 года – это не только инвестиции, но и часть автомобильной истории США. Его узнаваемый силуэт, характерные линии кузова и классический двигатель, выполненный как символ целой эпохи. Сегодня такие автомобили становятся в центре внимания на выставках, тематических фестивалях и даже в мировых коллекциях, где их ценят за аутентичность и неповторимый дух времени.