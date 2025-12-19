История одного GTO: уникальный окрас, смена цвета и отсутствие пакета Judge – как не спутать легенду

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 19:57

Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд

Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.

С первого взгляда этот Pontiac GTO кажется настоящей находкой для ценителей классики. Яркий, эффектный, он словно создан для того, чтобы стать жемчужиной любой коллекции. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно: не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Вся интрига кроется в знаменитом пакете Judge, который в 1969 году стал настоящей сенсацией среди поклонников марки. Именно тогда для Judge был создан особый цвет кузова, мгновенно стал узнаваемым. Однако мало кто знает, что этот оттенок можно было получить и на обычном GTO, если сделать специальный заказ у дилера.

Именно так и произошло с этим автомобилем. Он сошел с конвейера в редком цвете, который ассоциируется исключительно с Judge, хотя на самом деле не имел к этому пакету никакого отношения. Позже владелец решил изменить внешний вид машины и перекрасил ее в другой, не менее яркий оттенок, также связанный с Judge. В результате автомобиль получил еще более необычный облик, окончательно запутав даже опытных знатоков марки.

Многие, увидев этот GTO, уверены, что перед ними настоящий Judge. Но если заглянуть в документы и внимательно изучить детали, становится понятно: это классический GTO, который лишь внешне напоминает легендарную версию. Внутри нет характерных для Judge опций, а комплектация соответствует стандартной модели.

Такая история - не редкость для американских маслкаров конца 60-х. В то время покупатели часто экспериментировали с цветами и опциями, создавая уникальные экземпляры. Сегодня такие машины вызывают споры среди коллекционеров: с одной стороны, они редки и эффектны, с другой - не всегда соответствуют заводским спецификациям.

Тем не менее, этот Pontiac GTO остается ярким примером того, как внешность может ввести в заблуждение даже опытных автолюбителей. Его история - напоминание о том, что за каждым автомобилем скрывается свой уникальный путь, а редкий цвет кузова не всегда говорит о принадлежности к культовой версии.

Упомянутые модели: Pontiac GTO
Упомянутые марки: Pontiac
