Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

30 июля 2026, 07:53

Популярность гибридных авто в России достигла рекордных высот

Популярность гибридных авто в России достигла рекордных высот

Почему россияне все чаще выбирают гибриды - плюсы и подводные камни

Популярность гибридных авто в России достигла рекордных высот

Гибридные автомобили становятся все заметнее на дорогах страны. Производители активно конкурируют за покупателей. Эксперты делятся мнениями о преимуществах и недостатках. Перед покупкой важно учесть нюансы эксплуатации.

Гибридные автомобили становятся все заметнее на дорогах страны. Производители активно конкурируют за покупателей. Эксперты делятся мнениями о преимуществах и недостатках. Перед покупкой важно учесть нюансы эксплуатации.

В последние месяцы российский рынок легковых автомобилей переживает настоящий бум интереса к гибридным моделям. Продажи таких машин уверенно растут, а борьба между автопроизводителями становится все острее. По данным специалистов, особенно востребованы подключаемые гибриды, среди которых выделяются Geely, Evolute I-Space, GAC и Exeed. Доля сегмента PHEV уже приблизилась к 8% от всех новых легковых авто, хотя еще недавно этот показатель не превышал 5%, рассказывает 360.ru.

На рынке по-прежнему присутствуют такие бренды, как Lixiang, Deepal, Zeekr, Lynk & Co, Tank, BMW и WEY. Каждый из них старается предложить покупателям уникальные решения, чтобы занять лидирующие позиции в быстроразвивающемся сегменте.

Гибридные автомобили различаются по типу конструкции и принципу работы. Подключаемые гибриды (PHEV) оснащены аккумулятором, который можно заряжать от бытовой электросети. Это позволяет использовать как электричество, так и традиционное топливо, не ограничивая водителя в выборе источника энергии. Такой подход обеспечивает гибкость в эксплуатации и снижает зависимость от инфраструктуры зарядных станций или АЗС.

Существуют также самозаряжающиеся гибриды (HEV), которые не требуют подключения к розетке. В них энергия для электромотора вырабатывается во время движения, что помогает экономить топливо. По техническим характеристикам гибриды делятся на последовательные и параллельные. В первых двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор, а во вторых может приводить в движение колеса напрямую или заряжать батарею.

В параллельно-последовательных системах водитель может самостоятельно выбирать режим работы - использовать только бензиновый двигатель, только электромотор или их комбинацию. Современные системы часто автоматически определяют оптимальный режим, исходя из условий движения и стиля вождения, отдавая приоритет электротяге при возможности.

Производители часто заявляют о впечатляющей экономии топлива у гибридов, однако эти цифры могут быть условными. Например, при полной зарядке батареи и полном баке бензина расход на первые 100 километров действительно минимален. Но при дальнейшей эксплуатации, особенно на длинных дистанциях без возможности подзарядки, экономия снижается. В таких случаях гибрид становится тяжелее обычного бензинового авто из-за дополнительного оборудования, что может сказаться на расходе топлива.

Тем не менее, для городских поездок и коротких маршрутов подключаемые гибриды позволяют значительно сократить расходы на бензин. Запас хода на электротяге обычно составляет 150-200 километров, что удобно для ежедневных поездок на работу или дачу. Владельцы таких машин иногда заправляются всего раз в месяц, если регулярно подзаряжают батарею.

Зимой эксплуатация гибридов также не вызывает серьезных проблем. При понижении температуры эффективность аккумулятора снижается, но современные технологии позволяют автомобилям уверенно работать даже в морозы. Запас хода на электричестве уменьшается, однако машина продолжает функционировать в штатном режиме. Расход топлива у бензиновых авто зимой обычно увеличивается на 10%, у гибридов - запас батареи сокращается, но это не критично для повседневной эксплуатации.

Обслуживание гибридных автомобилей может быть реже, чем у традиционных моделей, благодаря особенностям конструкции. Однако стоимость ремонта и обслуживания может быть выше из-за сложности систем. При перепродаже гибриды в хорошем состоянии и с известным именем на рынке находят новых владельцев достаточно быстро, хотя отдельные модели могут задерживаться в продаже.

В целом, гибридные автомобили становятся все более универсальным выбором для российских водителей. Они сочетают в себе преимущества электротяги и классического двигателя, позволяя не зависеть от одной инфраструктуры. Несмотря на более высокую стоимость и сложность, гибриды уверенно завоевывают доверие покупателей, предлагая новые возможности для экономии и комфорта.

Упомянутые марки: Geely, Evolute, GAC, EXEED, LiXiang , Zeekr, TANK, BMW, WEY
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