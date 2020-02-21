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21 февраля 2020, 19:09

Популярные у россиян премиальные автомобили

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Фото: motor.es
В России в январе 2020 года было зарегистрировано 9,9 тыс. премиальных автомобилей, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Предпочтения соотечественников не изменились.
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Несмотря на общий спад продаж новых автомобилей, люксовые бренды чувствуют себя на российском рынке уверенно. Коллеги из «Авто.ру» изучили спрос соотечественников и назвали самые продаваемые модели премиум-класса.

Россияне не перестают отдавать свои сердца и деньги немецким автоконцернам. Так, лидером продаж в январе 2020 года стали автомобили марки BMW. За первый зимний месяц было продано 2,7 тыс. машин баварской марки, что на 22,3% больше, чем в прошлом году. На втором месте среди самых продаваемых премиальных автомобилей идут модели Mercedes-Benz с показателем 2,5 тыс. (+26,4%). На третьем почетном месте оказался японский бренд Lexus, на его счету 1,4 тыс. проданных автомобилей (+5,3%).

Среди популярных премиальных «немцев» сильно отстал концерн Audi. В прошлом месяце нашлось только 1,2 тыс. желающих приобрести их автомобили. Но этот показатель превысил прошлогодний на 39,8%. Среди популярных премиальных моделей на российском рынке можно выделить следующие: Smart (22 ед., -52,2%), Bentley (20 ед., +0%), Rolls-Royce (8 ед., +14,3%), Lamborghini (6 ед., +20%) и Maserati (5 ед., -50%).

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Популярные у россиян премиальные автомобили
{{material_129042}}Несмотря на общий спад продаж новых автомобилей, люксовые бренды чувствуют себя на российском рынке уверенно. Коллеги из «Авто.ру» изучили спрос соотечественников и назвали самые продаваемые модели премиум-класса.Россияне не перестают отдавать свои сердца и деньги немецким автоконцернам. Так, лидером продаж в январе 2020 года стали автомобили марки BMW. За первый зимний месяц было продано 2,7 тыс. машин баварской марки, что на 22,3% больше, чем в прошлом году. На втором месте среди самых продаваемых премиальных автомобилей идут модели Mercedes-Benz с показателем 2,5 тыс. (+26,4%). На третьем почетном месте оказался японский бренд Lexus, на его счету 1,4 тыс. проданных автомобилей (+5,3%).Среди популярных премиальных «немцев» сильно отстал концерн Audi. В прошлом месяце нашлось только 1,2 тыс. желающих приобрести их автомобили. Но этот показатель превысил прошлогодний на 39,8%. Среди популярных премиальных моделей на российском рынке можно выделить следующие: Smart (22 ед., -52,2%), Bentley (20 ед., +0%), Rolls-Royce (8 ед., +14,3%), Lamborghini (6 ед., +20%) и Maserati (5 ед., -50%).
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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