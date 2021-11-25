Популярный кроссовер Kia сменил поколение и выглядит очень модно
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Над автомобилем второго поколения работала команда дизайнеров во главе с Каримом Хабибом. Новый Niro выдержан в духе шоу-кара Kia HabaNiro, представленного пару лет назад. На серийный автомобиль с концепта перенесли оригинальные светодиодные ходовые огни ломаной формы и большие вертикальные бумеранги задних фонарей, вписанные в глухие задние стойки контрастного цвета. Интерьер Kia Niro похож на Kia EV6. Здесь появился двухспицевый руль, два экрана под единым стеклом, сенсорный пульт климат-контроля и шайба переключения передач. В отделке широко применяется вторсырье. Например, материал для потолка изготовлен из переработанных обоев, а обивка сидений – из листьев эвкалипта.
Никаких технических подробностей о новом Kia Niro пока не приводится. В линейке сохранятся прежние модификации: гибрид, плагин-гибрид и электрокар. Продажи начнутся в 2022 году: в первом квартале на рынок выйдет гибрид, а во втором – электрокар.
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