Попытка покорить горный подъем закончилась для кастомного внедорожника катастрофой
Фото: thedrive.com
Но далеко не все восхождения заканчиваются удачно. На видео попал момент, когда нестандартный самодельный внедорожник пытается подняться по крутому склону задом наперед. Водитель слишком энергично нажимает на педаль акселератора, машина встает на дыбы, опрокидывается вверх тормашками и мгновенно воспламеняется. К счастью для незадачливого экстремала, очевидцы происшествия не растерялись и быстро погасили пожар при помощи огнетушителя.
Как выяснилось, удар был такой силы, что топливо выплеснулось из бака наружу, а аккумуляторная батарея сместилась и деформировалась. От искры топливо молниеносно вспыхнуло. Водитель не потерял сознание и не застрял в машине, когда она перевернулась, поэтому сумел быстро выбраться наружу. Прочный каркас и ремни безопасности уберегли его от травм. Несмотря на пожар и повреждения от опрокидывания, внедорожник остался в работоспособном состоянии.
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