Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

24 июля 2026, 11:04

Часы в трусах: водитель BMW опозорился на белорусской границе

Часы в трусах: водитель BMW опозорился на белорусской границе

Рискованный тайник: чем обернулась для водителя BMW попытка провезти швейцарские часы в трусах через таможню

Часы в трусах: водитель BMW опозорился на белорусской границе

Водитель BMW оказался в центре внимания на границе, когда попытался провести дорогие часы, спрятав их под одеждой. Таможенники заметили коробку и начали досмотр, который выявил нарушение. Сумма превышала лимит в семь раз, что может привести к серьезным последствиям. Почему такие случаи становятся все более частыми и что советуют специалисты - разбираемся в деталях.

Водитель BMW оказался в центре внимания на границе, когда попытался провести дорогие часы, спрятав их под одеждой. Таможенники заметили коробку и начали досмотр, который выявил нарушение. Сумма превышала лимит в семь раз, что может привести к серьезным последствиям. Почему такие случаи становятся все более частыми и что советуют специалисты - разбираемся в деталях.

На белорусской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» сотрудники таможни остановили водителя BMW, который пытался провести в страну дорогие швейцарские часы, спрятав их под нательным бельем. Как сообщает ГТК Беларуси, мужчина оформил временный ввоз автомобиля и заявил, что не перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию. Однако внимательность инспекторов сыграла ключевую роль: в его вещах была обнаружена пустая фирменная коробка от часов, что вызвало подозрения.

В ходе тщательного досмотра выяснилось, что сами часы стоимостью около 320 тысяч рублей были надежно спрятаны «под нательным бельем». Эта сумма более чем в семь раз превышает установленный лимит беспошлинного ввоза. По данным ГТК Беларуси, подобные попытки обойти правила встречаются не впервые, но в последние годы контроль на границе стал заметно строже. Нарушителю теперь грозит административное разбирательство по ч. 2 ст. 15.1 КоАП, что может обернуться штрафом до 30 базовых величин и конфискацией товара.

Эксперты отмечают, что ужесточение контроля связано с ростом числа случаев незаконного ввоза ценных вещей. Водители часто недооценивают риски, считая, что небольшие предметы легко скрыть. Однако современные методы досмотра и опыт сотрудников таможни позволяют выявлять даже тщательно спрятанные предметы. Важно помнить, что ответственность за недекларирование наступает независимо от способа сокрытия товара.

К слову, интерес к премиальным товарам и попытки их ввоза без уплаты пошлин остаются актуальной темой для рынка. Например, недавно в Санкт-Петербурге обсуждалась продажа здания бывшего дилерского центра, где ранее работали с брендами Audi и Hongqi - подробнее об этом можно узнать в материале о смене владельцев автосалона с двадцатилетней историей. Такие истории показывают, что интерес к премиальному сегменту не ослабевает, а попытки обойти правила лишь подчеркивают важность прозрачности на рынке.

Упомянутые марки: BMW
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