Попытка установить мировой рекорд самого длинного прыжка в мире на авто чуть не лишила жизни известного гонщика (видео)
Для каскадера и гонщика риск жизнью неразрывно связан с профессией. Сегодня, благодаря новейшим технологиям и возможностям программирования, можно спроектировать любой трюк и предусмотреть все опасные моменты. Но в 2014 году, когда Герлен Чичерит решился совершить самый длинный прыжок в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннеса, что-то пошло не так и Чичерит чуть не поплатился жизнью.
Карьера Герлена Чичери
Французский гонщик Герлен Чичери начал свою профессиональную карьеру в автоспорте в 2003 году и быстро поднялся в рядах ралли «Дакар». В «Дакаре» он дебютировал в 2005 году, а во втором сезоне ему удалось выиграть один из этапов сложной гонки по пустыне. Кроме побед в автоспорте, Чичерит имеет заслуги в лыжном спорте, он четырехкратный чемпион мира по фрирайду.
После десятилетия впечатляющих достижений и побед Чичерит решился на мировой рекорд. В 2014 году разносторонне одаренный спортсмен собирался преодолеть дистанцию в 360 футов (109,7 м.) на переделанном BMW Mini. Гонщик пытался совершить сумасшедший и смертельно опасный прыжок на снегу. Чичерит и его команда подсчитали, что скорость авто должна составлять 100 миль в час (160,9 км/час), чтобы преодолеть разрыв.
Несостоявшийся самый длинный прыжок на авто в мире
В 2014 году команда профессионалов и Герлейн Чичерит пытались побить мировой рекорд по самому длинному прыжку на автомобиле с использованием рампы в Тинь, во Франции. Действие происходило на фоне заснеженных гор. Но несмотря на серьезную подготовку, попытка установить мировой рекорд Чичерита закончилась серьезной аварией. Камеры, установленные в салоне, на трассе и видео с дрона, позволяют попытаться понять, в чем же была ошибка.
Плавный старт
Старт и начало полета выглядят великолепно, BMW Mini грациозно летит по воздуху. Подход Чичерита был плавным, и снег не был помехой. Но вскоре становится ясно, что этот прыжок плохо закончится.
Камеры передают все переживания и боль гонщика, когда мир переворачивается с ног на голову. Автомобиль повел себя не так, как ожидал пилот и его команда. Перед приземлением передняя часть наклонилась слишком далеко, что привело к сильному вращению автомобиля. На месте воцарилась ошеломляющая тишина, люди в толпе и семья Чичерита опасались за его жизнь. К счастью, это оказалось просто опытом, пусть и таким тяжелым.
Укрепление BMW Mini спасают жизнь
Первыми к груде обломков (все, что осталось от Mini) направились сотрудники службы первой помощи. После того, как Mini приземлился на рампу, он сделал несколько сальто по воздуху, вращаясь на 360 градусов. На местах где автомобиль ударялся об землю остались огромные выбоины. Но каркас Mini, который установили инженеры, отлично справился с задачей и Чичерит смог покинуть машину самостоятельно. Семья и фанаты Чичерита вздохнули спокойно, когда было объявлено, что он жив.
Пилота доставили в ближайший медицинский центр, где его полностью обследовали. Чичерит получил незначительные травмы. Он не стал больше повторять прыжок и еще несколько лет провел в центре внимания как на ралли «Дакар», так и на чемпионате мира по ралли-кроссу FIA.
С кем соревновался Чичерит
Во время своего прыжка Чичерит пытался побить мировой рекорд по прыжкам на автомобилях с трамплина, который совершил американский каскадер и ведущий автомобильного телешоу Таннер Фауст в 2011 году. Тогда его полет составил 101,2 метра.
Прыжок был совершен на фестивале, посвящённом столетию гонки «Инди-500». Для трюка специально построили виадук строго определённой формы.
Кто всё же попал в книгу рекордов
Рекорд в 2016 году установил американский пилот Брайс Мензис на гоночном пикапе серии Pro2. Для антуража организаторы мероприятия выбрали заброшенный городок в степях штата Нью-Мексико. Брайса Мензиса разогнался по трамплину и перелетел через двухэтажные дома. Длина прыжка составила 115,64 метра. Пилот тут же решил повторить заезд, но второе приземление окончилось аварией: пикап сильно пострадал, а Брайс Мензис сломал руку.
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