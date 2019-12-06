Пора наводить порядок на рынке таксомоторных перевозок
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Фото пользователя 110km.ru
По словам г-на Савельева, профильный закон парламентарии пытаются принять уже 5 лет, однако требования государства и сообщества профессионалов нередко не имеют точек соприкосновения. Более того, зачастую они прямо противоположные, поэтому до компромисса сторон еще далеко.
Дмитрий Савельев говорит, что в России постоянно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси. Так, в период с января по октябрь текущего года оно выросло на 60%, по сравнению с 10-ю месяцами прошлого года. При этом 110 человек погибли, а ещё 3,66 тыс. пострадавших попали в медучреждения.
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Рынок такси фактически регулируется не государством, а компаниями-агрегаторами. Те жёстко конкурируют между собой, снижая тарифы, и навязывают невыгодные условия таксистам. Чтобы заработать хоть что-то, водитель вынужден находиться за рулём по 12-15 часов, и именно эта усталость нередко провоцирует аварийные ситуации
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Дмитрий Савельев, первый зам. председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.
Есть и иного рода проблема, считает г-н Савельев, и связана она с тем, что сегодня стать таксистом может любой желающий, в том числе не имеющий опыта управления автомобилем и плохо знающий город.
В сфере таксомоторных перевозок, по его словам, нынче задействовано не менее 2 млн человек, при этом около 1,7 млн «таксующих», мягко говоря, нелегалы. К примеру, в столице более 50% водителей такси - граждане Ближнего зарубежья. Проверить подлинность водительских прав у них – занятие долгое и малоэффективное.
«За рулём таксомотора запросто может оказаться ранее судимый, неопытный водитель либо психически неуравновешенный человек, - говорит парламентарий. - Это представляет повышенную опасность для всех участников дорожного движения. Хотелось бы надеяться, что все эти сложности будут учтены в новом законопроекте, и к такси вернётся слава одного из самых удобных и безопасных видов транспорта».
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