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6 декабря 2019, 14:29

Пора наводить порядок на рынке таксомоторных перевозок

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Фото: Thelocal.de
В Совете Федерации недовольны ситуацией, сложившейся в сфере обеспечения населения таксомоторными перевозками. В этой связи сенаторы намерены выйти на уровень коллег из Государственной Думы, чтобы те рассмотрели закон, который решит все накопившиеся проблемы.
Пора наводить порядок на рынке таксомоторных перевозок

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Позицию либерал-демократов озвучил депутат фракции в Госдуме Дмитрий Савельев. Он полагает, что главным критерием оценки документа должна стать безопасность пассажиров такси и всех других участников дорожного движения в стране.

По словам г-на Савельева, профильный закон парламентарии пытаются принять уже 5 лет, однако требования государства и сообщества профессионалов нередко не имеют точек соприкосновения. Более того, зачастую они прямо противоположные, поэтому до компромисса сторон еще далеко. 

Дмитрий Савельев говорит, что в России постоянно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси. Так, в период с января по октябрь текущего года оно выросло на 60%, по сравнению с 10-ю месяцами прошлого года. При этом 110 человек погибли, а ещё 3,66 тыс. пострадавших попали в медучреждения.

Дмитрий Савельев, первый зам. председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. « Рынок такси фактически регулируется не государством, а компаниями-агрегаторами. Те жёстко конкурируют между собой, снижая тарифы, и навязывают невыгодные условия таксистам. Чтобы заработать хоть что-то, водитель вынужден находиться за рулём по 12-15 часов, и именно эта усталость нередко провоцирует аварийные ситуации »
Дмитрий Савельев, первый зам. председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

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Народный избранник предлагает на законодательном уровне умерить аппетиты компаний-агрегаторов. Он считает, что нынешний размер их комиссии за заказы такси (до 20%) откровенно завышен, при этом степень ответственности за нарушения закона несоразмерна получаемым доходам.

Есть и иного рода проблема, считает г-н Савельев, и связана она с тем, что сегодня стать таксистом может любой желающий, в том числе не имеющий опыта управления автомобилем и плохо знающий город.

В сфере таксомоторных перевозок, по его словам, нынче задействовано не менее 2 млн человек, при этом около 1,7 млн «таксующих», мягко говоря, нелегалы. К примеру, в столице более 50% водителей такси - граждане Ближнего зарубежья. Проверить подлинность водительских прав у них – занятие долгое и малоэффективное.

«За рулём таксомотора запросто может оказаться ранее судимый, неопытный водитель либо психически неуравновешенный человек, - говорит парламентарий. - Это представляет повышенную опасность для всех участников дорожного движения. Хотелось бы надеяться, что все эти сложности будут учтены в новом законопроекте, и к такси вернётся слава одного из самых удобных и безопасных видов транспорта».

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Пора наводить порядок на рынке таксомоторных перевозок
{{material_127366}} Позицию либерал-демократов озвучил депутат фракции в Госдуме Дмитрий Савельев. Он полагает, что главным критерием оценки документа должна стать безопасность пассажиров такси и всех других участников дорожного движения в стране.По словам г-на Савельева, профильный закон парламентарии пытаются принять уже 5 лет, однако требования государства и сообщества профессионалов нередко не имеют точек соприкосновения. Более того, зачастую они прямо противоположные, поэтому до компромисса сторон еще далеко.  Дмитрий Савельев говорит, что в России постоянно увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий с участием такси. Так, в период с января по октябрь текущего года оно выросло на 60%, по сравнению с 10-ю месяцами прошлого года. При этом 110 человек погибли, а ещё 3,66 тыс. пострадавших попали в медучреждения.{{person_282_Рынок такси фактически регулируется не государством, а компаниями-агрегаторами. Те жёстко конкурируют между собой, снижая тарифы, и навязывают невыгодные условия таксистам. Чтобы заработать хоть что-то, водитель вынужден находиться за рулём по 12-15 часов, и именно эта усталость нередко провоцирует аварийные ситуации}} {{material_128313}} Народный избранник предлагает на законодательном уровне умерить аппетиты компаний-агрегаторов. Он считает, что нынешний размер их комиссии за заказы такси (до 20%) откровенно завышен, при этом степень ответственности за нарушения закона несоразмерна получаемым доходам.Есть и иного рода проблема, считает г-н Савельев, и связана она с тем, что сегодня стать таксистом может любой желающий, в том числе не имеющий опыта управления автомобилем и плохо знающий город.В сфере таксомоторных перевозок, по его словам, нынче задействовано не менее 2 млн человек, при этом около 1,7 млн «таксующих», мягко говоря, нелегалы. К примеру, в столице более 50% водителей такси - граждане Ближнего зарубежья. Проверить подлинность водительских прав у них – занятие долгое и малоэффективное.«За рулём таксомотора запросто может оказаться ранее судимый, неопытный водитель либо психически неуравновешенный человек, - говорит парламентарий. - Это представляет повышенную опасность для всех участников дорожного движения. Хотелось бы надеяться, что все эти сложности будут учтены в новом законопроекте, и к такси вернётся слава одного из самых удобных и безопасных видов транспорта».
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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