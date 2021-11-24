Порошковый или углекислотный? Какой огнетушитель лучше?
Пенные огнетушители давно устарели, а хладоновые (слышали про такие?) могут быть откровенно опасны, да и стоят несоизмеримо дороже. Правда, не так давно стали распространяться эмульсионные "тушилки", но пока это ещё экзотика, и цена у них заметно больше, чем у порошковых.
Итак, какой же из двух типов выбрать? Смотрите сами.
Углекислотные огнетушители
Углекислотные огнетушители работают так. При нажатии на рычаг выбрасывается углекислый газ, который оттесняет с места горения воздух. А без воздуха, как известно, большинство материалов гореть не умеет. Кроме того, за счёт резкого расширения происходит охлаждение того, что вы тушите. Это позволяет предотвратить повторное возгорание после того, как углекислый газ развеется. Отметим сразу следующее. Если человек надышится углекислотой, это может привести к недостатку кислорода и даже смерти. Но если вы тушите что-то в автомобиле или, тем более, возле него, такое развитие событий практически невероятно. Разве что вы специально сядете в машину, закроете все окна и включите огнетушитель, да и то не факт. Гораздо более реальная опасность – получить при неосторожном применении небольшое отморожение. Раструб "углекислотника" охлаждается где-то до – 70°C, и это нужно учитывать.
Большим плюсом углекислотного огнетушителя является то, что он практически не оставляет после себя никаких следов. После применения углекислота просто выветрится. Поэтому такие приборы очень популярны в музеях и других местах с ценными предметами. Вот только есть одна большая проблема. Формально углекислотные огнетушители вообще не рассчитаны на тушение твёрдых веществ! Об этом ясно сказано на их этикетках. Да, они неплохо справляются в простых случаях. Но если, например, у вас тлеет автомобильное сиденье, то углекислый газ не окажет на очаг тления никакого воздействия. Одно дело – зал музея и совсем другое – автомобиль.
Порошковые огнетушители
Принцип действия порошковых "тушилок" – очень прост. При нажатии на рычаг из них выбрасывается мелкий порошок (состоящий из металлических солей), который засыпает всё вокруг и перекрывает доступ к горящему объекту воздуха. Всё просто, незатейливо и эффективно. Но потом порошок придётся убирать, а сделать это не очень просто. Необходимо, однако, понимать, что в большинстве случаев ущерб от порошка будет значительно меньше, чем от пожара. Для человека и животных этот порошок нетоксичен, опасность он может представлять только в том случае, если набьётся в нос и рот и помешает дышать, но на практике представить себе подобную картину очень сложно.
Учтите, что всё-таки есть "порошковики", которые также не подходят для тушения твёрдых веществ. Поэтому при покупке обязательно посмотрите на этикетку. На ней, помимо прочего, должна быть незачёркнутая буква "A". Увидите сразу.
И ещё кое-что о "порошковиках". Они бывают двух типов: закачные и газогенераторные. Первые находятся под давлением. Во вторых при активации происходит химическая реакция, выделяется большое количество газа, который и выбрасывает порошок. Вторые – легче, первые – значительно надёжнее. Берите закачной и не заморачивайтесь. Только убедитесь, что давление в нём – нормальное. Для этого там есть манометр.
В общем, что же, в конечном итоге, выбрать – решать вам. Лично у меня огнетушители порошковые – и в автомобиле, и дома. Я считаю, то так надёжнее. Они гораздо более универсальны.
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