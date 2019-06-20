20 июня 2019, 08:17
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6,9 млн рублей
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Российский офис Porsche назвал рублевые цены нового Porsche 718 Cayman GT4, представленного два дня назад. Спорткупе будет стоить минимум 6 897 000 рублей. Родстер Porsche 718 Spyder в Россию поставлять пока не планируют.
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Версия GT4 стала самым доступным полугоночным автомобилем в линейке Porsche, для которого можно заказать пакет Clubsport. Набор включает в себя стальной каркас безопасности, огнетушитель и 6-точечный ремень безопасности для водителя. По сравнению с базовым 718 Cayman версия GT4 имеет заниженный на 30 мм дорожный просвет и доработанную более жесткую подвеску. Адаптивные амортизаторы PASM входят в базовую комплектацию.
Купе 718 Cayman GT4 получило модернизированный диффузор и заднее антикрыло, благодаря чему может генерировать в 1,5 раза больше прижимной силы, чем стандартная модель. В список оснащения входят спортивные сидения и руль GT Sport, отделка алькантарой и матовым алюминием, моноблочные неподвижные алюминиевые тормозные суппорты. Такой Porsche 718 Cayman GT4 в России оценили минимум в 6 897 000 рублей или на 1 288 000 рублей дороже топовой версии «гражданского» Porsche 718 GTS с 365-сильным турбомотором.
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