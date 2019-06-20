20 июня 2019, 08:17

Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6,9 млн рублей

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Российский офис Porsche назвал рублевые цены нового Porsche 718 Cayman GT4, представленного два дня назад. Спорткупе будет стоить минимум 6 897 000 рублей. Родстер Porsche 718 Spyder в Россию поставлять пока не планируют.
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6 9 млн рублей
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Представленные на днях спорткары Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 заняли место на вершине 718-й серии. Оба автомобиля оснащены новейшими 4,0-литровыми «атмосферниками» с отдачей 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента, доступными в диапазоне от 5 000 до 6 800 об/мин. Отсечка установлена на 8 000 об/мин. Двигатели работают в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, «робот» не предусмотрен даже в качестве опции. На разгон с места до 100 км/ч купе тратит 4,4 секунды. Его максимальная скорость – 304 км/ч.

Версия GT4 стала самым доступным полугоночным автомобилем в линейке Porsche, для которого можно заказать пакет Clubsport. Набор включает в себя стальной каркас безопасности, огнетушитель и 6-точечный ремень безопасности для водителя. По сравнению с базовым 718 Cayman версия GT4 имеет заниженный на 30 мм дорожный просвет и доработанную более жесткую подвеску. Адаптивные амортизаторы PASM входят в базовую комплектацию.

Купе 718 Cayman GT4 получило модернизированный диффузор и заднее антикрыло, благодаря чему может генерировать в 1,5 раза больше прижимной силы, чем стандартная модель. В список оснащения входят спортивные сидения и руль GT Sport, отделка алькантарой и матовым алюминием, моноблочные неподвижные алюминиевые тормозные суппорты. Такой Porsche 718 Cayman GT4 в России оценили минимум в 6 897 000 рублей или на 1 288 000 рублей дороже топовой версии «гражданского» Porsche 718 GTS с 365-сильным турбомотором.

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Porsche 718 Cayman GT4 оценили в 6,9 млн рублей
{{material_126794}}Представленные на днях спорткары Porsche 718 Boxster Spyder и 718 Cayman GT4 заняли место на вершине 718-й серии. Оба автомобиля оснащены новейшими 4,0-литровыми «атмосферниками» с отдачей 420 л.с. и 420 Нм крутящего момента, доступными в диапазоне от 5 000 до 6 800 об/мин. Отсечка установлена на 8 000 об/мин. Двигатели работают в паре только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, «робот» не предусмотрен даже в качестве опции. На разгон с места до 100 км/ч купе тратит 4,4 секунды. Его максимальная скорость – 304 км/ч.Версия GT4 стала самым доступным полугоночным автомобилем в линейке Porsche, для которого можно заказать пакет Clubsport. Набор включает в себя стальной каркас безопасности, огнетушитель и 6-точечный ремень безопасности для водителя. По сравнению с базовым 718 Cayman версия GT4 имеет заниженный на 30 мм дорожный просвет и доработанную более жесткую подвеску. Адаптивные амортизаторы PASM входят в базовую комплектацию.Купе 718 Cayman GT4 получило модернизированный диффузор и заднее антикрыло, благодаря чему может генерировать в 1,5 раза больше прижимной силы, чем стандартная модель. В список оснащения входят спортивные сидения и руль GT Sport, отделка алькантарой и матовым алюминием, моноблочные неподвижные алюминиевые тормозные суппорты. Такой Porsche 718 Cayman GT4 в России оценили минимум в 6 897 000 рублей или на 1 288 000 рублей дороже топовой версии «гражданского» Porsche 718 GTS с 365-сильным турбомотором.
2019-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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