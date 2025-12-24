Электрический спорткар Porsche 718 Boxster готовится к дебюту — испытания в Швеции

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

24 декабря 2025, 05:02

Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году

Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году

Электрический спорткар Porsche 718 Boxster готовится к дебюту — испытания в Швеции

Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году

Porsche 718 Electric вновь замечен на зимних испытаниях в Швеции. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году. Прототип получил детали, близкие к серийным. Инженеры продолжают дорабатывать электроспорткар. Подробности о тестах и новшествах - в нашем материале.

Porsche 718 Electric вновь замечен на зимних испытаниях в Швеции. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году. Прототип получил детали, близкие к серийным. Инженеры продолжают дорабатывать электроспорткар. Подробности о тестах и новшествах - в нашем материале.

В декабре 2025 года исполняется ровно четыре года с момента, когда впервые был замечен прототип долгожданного Porsche 718 Electric. За это время электроспорткар с заводским индексом 983 успел стать одной из самых обсуждаемых новинок бренда. Сейчас автомобиль вновь оказался в центре внимания: инженеры Porsche отправили его на очередной этап зимних испытаний в шведском Арьеплоге.

На свежих снимках можно рассмотреть черный прототип в кузове Boxster. Судя по внешнему виду, производитель уже оснастил машину бамперами, максимально приближенными к серийным. В передней части заметны элементы активной аэродинамики и охлаждения, что говорит о серьезной проработке технической начинки. По информации autoevolution, инженеры продолжают тестировать работу электрической силовой установки и систем управления в условиях экстремального холода.

Ожидается, что Porsche 718 Electric поступит в продажу в 2026 году, а официально будет считаться моделью 2027 года. За время испытаний автомобиль не раз менял детали экстерьера, что указывает на постоянную доработку конструкции. Особое внимание уделяется не только динамике, но и энергоэффективности - для электроспорткара это критически важно.

В ходе зимних тестов специалисты проверяют работу батареи, эффективность подогрева салона и устойчивость электроники к низким температурам. Кроме того, отрабатываются алгоритмы работы систем стабилизации и рекуперации энергии на скользких покрытиях. Все это должно обеспечить будущим владельцам уверенность в любых погодных условиях.

Внешне прототип уже практически не отличается от серийной версии: линии кузова стали более четкими, а оптика и воздухозаборники приобрели фирменные черты Porsche. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что инженеры уделили внимание деталям, которые будут важны для будущих покупателей - от эргономики до аэродинамики.

Появление Porsche 718 Electric на дорогах общего пользования ожидается уже в следующем году. Пока же компания продолжает финальные испытания, чтобы довести новинку до совершенства. Как отмечают эксперты, этот электроспорткар может задать новые стандарты в своем классе и стать одной из самых ярких премьер ближайших лет.

Упомянутые модели: Porsche 718 Spyder
Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Lada Azimut: почему новый кроссовер АвтоВАЗа не копия китайских моделей
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Воронеж Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться