Электрический спорткар Porsche 718 Boxster готовится к дебюту — испытания в Швеции

24 декабря 2025, 05:02
Porsche 718 Electric проходит четвертый зимний тест перед стартом продаж в 2027 году
Porsche 718 Electric вновь замечен на зимних испытаниях в Швеции. Ожидается, что модель поступит в продажу в 2026 году. Прототип получил детали, близкие к серийным. Инженеры продолжают дорабатывать электроспорткар. Подробности о тестах и новшествах - в нашем материале.
В декабре 2025 года исполняется ровно четыре года с момента, когда впервые был замечен прототип долгожданного Porsche 718 Electric. За это время электроспорткар с заводским индексом 983 успел стать одной из самых обсуждаемых новинок бренда. Сейчас автомобиль вновь оказался в центре внимания: инженеры Porsche отправили его на очередной этап зимних испытаний в шведском Арьеплоге.
На свежих снимках можно рассмотреть черный прототип в кузове Boxster. Судя по внешнему виду, производитель уже оснастил машину бамперами, максимально приближенными к серийным. В передней части заметны элементы активной аэродинамики и охлаждения, что говорит о серьезной проработке технической начинки. По информации autoevolution, инженеры продолжают тестировать работу электрической силовой установки и систем управления в условиях экстремального холода.
Ожидается, что Porsche 718 Electric поступит в продажу в 2026 году, а официально будет считаться моделью 2027 года. За время испытаний автомобиль не раз менял детали экстерьера, что указывает на постоянную доработку конструкции. Особое внимание уделяется не только динамике, но и энергоэффективности - для электроспорткара это критически важно.
В ходе зимних тестов специалисты проверяют работу батареи, эффективность подогрева салона и устойчивость электроники к низким температурам. Кроме того, отрабатываются алгоритмы работы систем стабилизации и рекуперации энергии на скользких покрытиях. Все это должно обеспечить будущим владельцам уверенность в любых погодных условиях.
Внешне прототип уже практически не отличается от серийной версии: линии кузова стали более четкими, а оптика и воздухозаборники приобрели фирменные черты Porsche. Несмотря на камуфляж, можно заметить, что инженеры уделили внимание деталям, которые будут важны для будущих покупателей - от эргономики до аэродинамики.
Появление Porsche 718 Electric на дорогах общего пользования ожидается уже в следующем году. Пока же компания продолжает финальные испытания, чтобы довести новинку до совершенства. Как отмечают эксперты, этот электроспорткар может задать новые стандарты в своем классе и стать одной из самых ярких премьер ближайших лет.
