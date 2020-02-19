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19 февраля 2020, 21:19

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

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Фото: eBay
Внедорожный багги, который был создан на базе классического Porsche 911, был выставлен на eBay с первоначальной ставкой $23 700,00 (приблизительно 1 513 216,70 руб.) Но лот так и не нашел своего покупателя. На момент закрытия аукциона не было сделано ни одной ставки.
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

Фото: eBay

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

Фото: eBay

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

Фото: eBay

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

Фото: eBay

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

Фото: eBay

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay

Фото: eBay

Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
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Согласно описанию на eBay, эта машина родилась в 1969 году в теле купе, после чего в 2017 году специально для участия в тюнинг-шоу SEMA Porsche переродился в «зомби-убийцу». Под кузовом расположено внедорожное шасси Baja, шесть амортизаторов Exit помогают Porsche выдерживать сильную тряску, а усиленные колеса с 30-дюймовой резиной созданы специально для бездорожья.

Создали внедорожный 911-й в ателье Smash Customs. При работе над образом «постапокалиптической боевой машины», дизайнеры убрали все стекла, кроме лобового. Для обеспечения безопасности инженеры установили усиленный каркас. 

Под капотом расположен 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель от Volkswagen, который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. В описании говорится, что автомобиль носит тот же оттенок черного, который ВВС США используют на бомбардировщике B-2 Stealth.

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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Наталья20.02.2020 00:00
5
Страшненький он, конечно, на лягушонка похож, но прикольный. Интересно, продают потому что по классу экологичности не проходит. У нас на юге, наверное, сразу нашлись бы покупатели. Такой уж точно больше ни у кого не будет.
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Отзывы по теме
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F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
{{material_128433}}Согласно описанию на eBay, эта машина родилась в 1969 году в теле купе, после чего в 2017 году специально для участия в тюнинг-шоу SEMA Porsche переродился в «зомби-убийцу». Под кузовом расположено внедорожное шасси Baja, шесть амортизаторов Exit помогают Porsche выдерживать сильную тряску, а усиленные колеса с 30-дюймовой резиной созданы специально для бездорожья.Создали внедорожный 911-й в ателье Smash Customs. При работе над образом «постапокалиптической боевой машины», дизайнеры убрали все стекла, кроме лобового. Для обеспечения безопасности инженеры установили усиленный каркас. Под капотом расположен 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель от Volkswagen, который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. В описании говорится, что автомобиль носит тот же оттенок черного, который ВВС США используют на бомбардировщике B-2 Stealth.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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