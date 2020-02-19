19 февраля 2020, 21:19
Porsche 911 для бездорожья не нашел покупателя на eBay
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Фото: eBay
Внедорожный багги, который был создан на базе классического Porsche 911, был выставлен на eBay с первоначальной ставкой $23 700,00 (приблизительно 1 513 216,70 руб.) Но лот так и не нашел своего покупателя. На момент закрытия аукциона не было сделано ни одной ставки.
Фото: eBay
Фото: eBay
Фото: eBay
Фото: eBay
Фото: eBay
Фото: eBay
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Создали внедорожный 911-й в ателье Smash Customs. При работе над образом «постапокалиптической боевой машины», дизайнеры убрали все стекла, кроме лобового. Для обеспечения безопасности инженеры установили усиленный каркас.
Под капотом расположен 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель от Volkswagen, который работает в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач. В описании говорится, что автомобиль носит тот же оттенок черного, который ВВС США используют на бомбардировщике B-2 Stealth.
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Комментарии пользователей
Наталья20.02.2020 00:00
Страшненький он, конечно, на лягушонка похож, но прикольный. Интересно, продают потому что по классу экологичности не проходит. У нас на юге, наверное, сразу нашлись бы покупатели. Такой уж точно больше ни у кого не будет.
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