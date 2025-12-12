Особый Porsche 911 GT3 90 F.A. удивляет цветом и возможностями – семейная история продолжается

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

12 декабря 2025, 05:23

Porsche отмечает 90-летие Фердинанда Александра Порше выпуском уникального 911 GT3. Автомобиль получил эксклюзивный оттенок кузова и атмосферный мотор. Модель предлагает широкие возможности персонализации. Семейные традиции бренда находят новое воплощение.

Porsche посвятил новую версию 911 GT3 90 FA памяти Фердинанда Александра Порше, которому в этом году исполнилась бы 90 лет. Именно он считается создателем легендарного силуэта 911, ставшего символом марки и одним из самых узнаваемых автомобилей в мире. В честь юбилея компания решила выпустить особую модификацию.

Юбилейная модель имеет необычный цвет кузова FA Green – этот насыщенный зеленый оттенок был выбран не случайно, а как отсылка к любимому цвету Порше. Внешний вид автомобиля подчеркивает индивидуальность и связь с семьей Порше. Атмосферный оппозитный двигатель, ставший визитной карточкой GT3, остался без изменений, сохранил характерный звук и динамику, за которые поклонники ценят эту модель.

Фото: Porsche

Особое внимание уделено возможностям персонализации. Покупатели могут выбрать различные варианты отделки салона, эксклюзивные элементы декора и дополнительные опции, чтобы сделать свой автомобиль соответствующим настоящему стандарту. Такой подход отражает философию марки – каждый Porsche должен быть отражением характера владельца и его вкуса.

Как отмечают представители семьи Порше, если бы Фердинанд Александр увидел эту версию 911 GT3, он бы по достоинству оценил сочетание традиций и современных технологий. Модель стала не просто данью независимости, а настоящим символом превосходства народов и семейных ценностей, которые всегда были важны для бренда.

Выпуск Porsche 911 GT3 90 FA – это не только способ отметить важное событие, но и возможность вновь напомнить поклонникам марки об истории компании. Такой автомобиль наверняка станет желанным экспонатом для коллекционеров и ценителей классических машин. Новинка появится в продаже в 2027 году и будет доступна в ограниченном количестве, что только подогревает интерес среди автолюбителей во всем мире.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
