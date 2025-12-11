Эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS 2025: редкий цвет, минимальный пробег и рекордная наценка – как так получилось

11 декабря 2025, 13:47
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой
Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.
Porsche 911 GT3 RS поколения 992 – это не просто спортивный автомобиль, а настоящий инструмент для гонок, созданный для максимальной скорости и управляемости на треке. В этой версии инженеры Porsche довели атмосферный двигатель и аэродинамику до совершенства, сделав машину практически недосягаемой для конкурентов по балансу между мощностью и точностью управления.
Однако история конкретного экземпляра 2025 модельного года, окрашенного в редкий оттенок Brewster Green по индивидуальной программе Paint to Sample, выходит далеко за рамки технических характеристик. Здесь на первый план выходит не столько страсть к скорости, сколько интерес к инвестициям и финансовым возможностям, которые открывает обладание таким автомобилем.
По информации autoevolution, этот Porsche 911 GT3 RS практически не ездил – на одометре всего 18 миль (около 29 километров). Владелец, судя по всему, даже не успел насладиться возможностями машины на трассе, зато решил воспользоваться ажиотажем вокруг эксклюзивных моделей Porsche. Автомобиль выставлен на продажу с наценкой более 200% к рекомендованной розничной цене производителя. Это значит, что стоимость машины превышает заводскую почти в два раза, что для рынка новых спорткаров – редкость даже по меркам Porsche.
Причина столь высокой цены кроется не только в минимальном пробеге и уникальном цвете кузова, но и в общем дефиците подобных автомобилей. В последние годы спрос на топовые версии 911 GT3 RS значительно вырос, а получить машину по официальной цене стало практически невозможно. Многие дилеры и коллекционеры выстраиваются в очередь, чтобы заполучить хотя бы один экземпляр, а на вторичном рынке цены взлетают до небес.
Эксперты отмечают, что такие сделки становятся все более частыми: редкие и эксклюзивные Porsche, особенно с минимальным пробегом и индивидуальными опциями, рассматриваются не только как средство передвижения, но и как выгодное вложение средств. Владельцы подобных машин зачастую даже не планируют ездить на них, а сразу после получения перепродают автомобиль с огромной прибылью.
В случае с этим GT3 RS 2025 года ситуация особенно показательна. Уникальный цвет Brewster Green, заказанный через программу индивидуализации, делает машину еще более желанной для коллекционеров. К тому же, минимальный пробег подтверждает, что автомобиль фактически новый, а значит, его ценность на рынке только возрастает.
Пока одни автолюбители мечтают хотя бы раз прокатиться на таком Porsche по гоночной трассе, другие видят в нем прежде всего финансовый актив. И, судя по всему, рынок эксклюзивных спорткаров продолжит расти, а подобные сделки станут еще более частыми. Вопрос лишь в том, сколько еще готовы платить коллекционеры за право обладать редким и практически новым Porsche 911 GT3 RS.
Похожие материалы Порше
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 18:14
Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня
Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.Читать далее
-
02.12.2025, 14:52
Porsche не планирует выпускать гибридную версию 911 с возможностью подзарядки в ближайшие годы
Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
22.11.2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
-
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
10.12.2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
06.12.2025, 18:14
Porsche создал уникальный 911 Formosa в единственном экземпляре для Тайваня
Porsche представил единственный в мире 911 Formosa. Автомобиль создан в честь Тайваня. Вдохновением стали природа и культура острова. Узнайте, почему этот спорткар больше не повторят. Оцените детали и особенности уникального проекта.Читать далее
-
02.12.2025, 14:52
Porsche не планирует выпускать гибридную версию 911 с возможностью подзарядки в ближайшие годы
Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
22.11.2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
-
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
- 23 730 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 18 000 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 9 899 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 33 990 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 11 100 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 28 540 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 30 000 000 РPorsche 911 2022 в Москве
- 16 985 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 30 000 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 26 990 000 РPorsche 911 2020 в Москве