Эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS 2025: редкий цвет, минимальный пробег и рекордная наценка – как так получилось

Porsche 911 GT3 RS 2025 года с пробегом 29 км продают вдвое дороже новой

Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.

Porsche 911 GT3 RS 2025 года в уникальном цвете Brewster Green выставлен на продажу с пробегом всего 29 км. Автомобиль продается по цене, превышающей заводскую почти в два раза. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? Подробности в нашем материале.

Porsche 911 GT3 RS поколения 992 – это не просто спортивный автомобиль, а настоящий инструмент для гонок, созданный для максимальной скорости и управляемости на треке. В этой версии инженеры Porsche довели атмосферный двигатель и аэродинамику до совершенства, сделав машину практически недосягаемой для конкурентов по балансу между мощностью и точностью управления.

Однако история конкретного экземпляра 2025 модельного года, окрашенного в редкий оттенок Brewster Green по индивидуальной программе Paint to Sample, выходит далеко за рамки технических характеристик. Здесь на первый план выходит не столько страсть к скорости, сколько интерес к инвестициям и финансовым возможностям, которые открывает обладание таким автомобилем.

По информации autoevolution, этот Porsche 911 GT3 RS практически не ездил – на одометре всего 18 миль (около 29 километров). Владелец, судя по всему, даже не успел насладиться возможностями машины на трассе, зато решил воспользоваться ажиотажем вокруг эксклюзивных моделей Porsche. Автомобиль выставлен на продажу с наценкой более 200% к рекомендованной розничной цене производителя. Это значит, что стоимость машины превышает заводскую почти в два раза, что для рынка новых спорткаров – редкость даже по меркам Porsche.

Причина столь высокой цены кроется не только в минимальном пробеге и уникальном цвете кузова, но и в общем дефиците подобных автомобилей. В последние годы спрос на топовые версии 911 GT3 RS значительно вырос, а получить машину по официальной цене стало практически невозможно. Многие дилеры и коллекционеры выстраиваются в очередь, чтобы заполучить хотя бы один экземпляр, а на вторичном рынке цены взлетают до небес.

Эксперты отмечают, что такие сделки становятся все более частыми: редкие и эксклюзивные Porsche, особенно с минимальным пробегом и индивидуальными опциями, рассматриваются не только как средство передвижения, но и как выгодное вложение средств. Владельцы подобных машин зачастую даже не планируют ездить на них, а сразу после получения перепродают автомобиль с огромной прибылью.

В случае с этим GT3 RS 2025 года ситуация особенно показательна. Уникальный цвет Brewster Green, заказанный через программу индивидуализации, делает машину еще более желанной для коллекционеров. К тому же, минимальный пробег подтверждает, что автомобиль фактически новый, а значит, его ценность на рынке только возрастает.

Пока одни автолюбители мечтают хотя бы раз прокатиться на таком Porsche по гоночной трассе, другие видят в нем прежде всего финансовый актив. И, судя по всему, рынок эксклюзивных спорткаров продолжит расти, а подобные сделки станут еще более частыми. Вопрос лишь в том, сколько еще готовы платить коллекционеры за право обладать редким и практически новым Porsche 911 GT3 RS.