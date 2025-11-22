Новый комплект для 992.2 GT3 позволил пройти трассу быстрее прежнего результата – как это удалось

22 ноября 2025, 06:29
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге
Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.
Компания Manthey вновь удивила поклонников автоспорта, представив доработанный комплект для Porsche 911 GT3 поколения 992.2. Благодаря этому пакету немецкий спорткар смог показать впечатляющее время на классической трассе Нюрбургринга, улучшив прежний результат почти на три секунды.
За рулем автомобиля был действующий чемпион DTM Айханчан Гювен, который сумел пройти 20,8-километровую дистанцию за 6 минут 52 981 секунду. Этот результат официально зафиксирован и стал новым ориентиром для дорожной версии Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey.
В Manthey отмечают, что прогресс стал возможен благодаря целому ряду технических доработок. В первую очередь инженеры уделили внимание аэродинамике: были установлены новые элементы обвеса, увеличивающие прижимную силу на высоких скоростях. Кроме того, модернизированная подвеска позволила добиться лучшей устойчивости в поворотах, а облегченные компоненты снизили массу автомобиля.
Особое внимание уделялось настройке тормозной системы и шин, которые позволяют максимально эффективно использовать потенциал спорткара на мощной и извилистой трассе. По словам представителей Manthey, все изменения были тщательно протестированы и адаптированы с учетом особенностей Нюрбургринга, что привело к столь впечатляющему результату.
Интересно, что новый комплект доступен для заказа в качестве опции, и любой владелец Porsche 911 GT3 поколения 992.2 может оснастить свой автомобиль доработками. Это открывает новые возможности для энтузиастов.
Как сообщает autoevolution, успех Manthey до сих пор подтверждает, что грамотный подход к работе даже серийных автомобилей позволяет вывести их на новый уровень производительности. Новый рекорд на Нюрбургринге стал таким, каким современные технологии и опыт инженеров позволяют добиваться выдающихся результатов на самых сложных трассах мира.
Похожие материалы Порше
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
-
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
-
07.11.2025, 05:37
Редкий Porsche 911 Turbo 2002 года с заводским X50 ушел с молотка за 9 млн рублей
На аукционе продан Porsche 911 Turbo 2002 года с редким заводским пакетом X50. Автомобиль с небольшим пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Итоговая цена удивила даже экспертов. Что делает эту машину особенной? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
05.11.2025, 08:33
Владелец Porsche 911 Dakar решил превзойти заводскую версию и построил свой уникальный спорткар
Бывший военный из США купил Porsche 911 Dakar, но решил, что может сделать лучше. Он полностью переработал автомобиль, добавив собственные идеи. Итоговый проект был представлен на выставке SEMA. Чем удивил этот уникальный спорткар – читайте в нашем материале.Читать далее
-
26.10.2025, 15:08
Пожилой канадец проехал 1,3 млн км на своем Porsche 911 Turbo с молодости
В Торонто есть человек, который не меняет автомобиль десятилетиями. Его знают по прозвищу Bad Boy Bill. Он до сих пор ездит на Porsche 911 Turbo, купленном в 1976 году. Как ему удалось сохранить машину? Узнайте подробности необычной истории.Читать далее
-
15.10.2025, 05:43
Porsche готовит загадочный 911 Turbo Cabriolet с необычными воздухозаборниками
Porsche работает над новым кабриолетом 911 Turbo. Детали держатся в секрете. Внешний вид вызывает вопросы. Инженеры изменили привычные элементы. Ожидаются неожиданные решения.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
23.11.2025, 18:48
На рынке появился почти новый Porsche 911 Carrera T 2023 года по привлекательной цене
В продаже замечен Porsche 911 Carrera T 2023 года с минимальным пробегом. Автомобиль сохранил заводское состояние и интересен для ценителей марки. Цена приятно удивляет на фоне новых моделей. Узнайте, почему этот экземпляр заслуживает внимания.Читать далее
-
15.11.2025, 20:52
Редкий Porsche 911 GT2 2002 года спустя 23 года подорожал на аукционе
Уникальный Porsche 911 GT2 2002 года с минимальным пробегом сменил владельца спустя 23 года. Машина сохранила идеальное состояние и вызвала ажиотаж на аукционе. Итоговая цена удивила даже экспертов. Почему этот спорткар оказался настолько ценным — читайте далее.Читать далее
-
12.11.2025, 20:37
Синий и красный Porsche 911 Targa 4S: стиль Кларка Кента на уникальных дисках
Porsche снова оказался на грани перемен. Компания, рискуя, начала выпускать кроссоверы, но именно они помогли ей выжить. Теперь внимание привлекла необычная версия 911 Targa 4S. Почему этот автомобиль сравнивают с образом Кларка Кента? В чем секрет его внешности и что ждет марку дальше?Читать далее
-
11.11.2025, 18:37
Коллекционер купил новый Porsche 911 GT3 и выставил его на продажу после 200 км
Свежий Porsche 911 GT3 из частной коллекции снова ищет нового владельца. Машина практически не использовалась и сохранила заводское состояние. Почему коллекционер решил так быстро расстаться с эксклюзивным спорткаром? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.11.2025, 18:06
Porsche 911 Speedster 964: классика без лишних доработок и модных деталей
Легендарный Porsche 911 Speedster 964 снова в центре внимания. Автомобиль удивляет своим чистым стилем. Он не нуждается в современных доработках. Узнайте, почему этот спорткар стал иконой среди коллекционеров. В чем секрет его привлекательности и актуальности сегодня?Читать далее
-
10.11.2025, 13:58
Porsche 911 GT3 Touring 2025 Ocelot: лимитированная версия в стиле хищника из Колумбии
Porsche представил уникальную версию 911 GT3 Touring 2025 года. Автомобиль вдохновлен загадочным оцелотом из Южной Америки. Дизайн и характер модели обещают удивить даже опытных автолюбителей. Стиль и редкость делают новинку настоящей находкой. Узнайте, чем еще удивит этот спорткар.Читать далее
-
07.11.2025, 05:37
Редкий Porsche 911 Turbo 2002 года с заводским X50 ушел с молотка за 9 млн рублей
На аукционе продан Porsche 911 Turbo 2002 года с редким заводским пакетом X50. Автомобиль с небольшим пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров. Итоговая цена удивила даже экспертов. Что делает эту машину особенной? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
05.11.2025, 08:33
Владелец Porsche 911 Dakar решил превзойти заводскую версию и построил свой уникальный спорткар
Бывший военный из США купил Porsche 911 Dakar, но решил, что может сделать лучше. Он полностью переработал автомобиль, добавив собственные идеи. Итоговый проект был представлен на выставке SEMA. Чем удивил этот уникальный спорткар – читайте в нашем материале.Читать далее
-
26.10.2025, 15:08
Пожилой канадец проехал 1,3 млн км на своем Porsche 911 Turbo с молодости
В Торонто есть человек, который не меняет автомобиль десятилетиями. Его знают по прозвищу Bad Boy Bill. Он до сих пор ездит на Porsche 911 Turbo, купленном в 1976 году. Как ему удалось сохранить машину? Узнайте подробности необычной истории.Читать далее
-
15.10.2025, 05:43
Porsche готовит загадочный 911 Turbo Cabriolet с необычными воздухозаборниками
Porsche работает над новым кабриолетом 911 Turbo. Детали держатся в секрете. Внешний вид вызывает вопросы. Инженеры изменили привычные элементы. Ожидаются неожиданные решения.Читать далее
- 23 730 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 18 000 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 9 899 000 РPorsche 911 2016 в Москве
- 33 990 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 11 100 000 РPorsche 911 2017 в Москве
- 29 990 000 РPorsche 911 2025 в Москве
- 28 540 000 РPorsche 911 2021 в Москве
- 30 000 000 РPorsche 911 2022 в Москве
- 16 985 000 РPorsche 911 2019 в Москве
- 30 000 000 РPorsche 911 2021 в Москве