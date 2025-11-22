Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

22 ноября 2025, 06:29

Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

Новый комплект для 992.2 GT3 позволил пройти трассу быстрее прежнего результата – как это удалось

Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.

Porsche 911 GT3 с обновленным пакетом Manthey удивил результатом на Нюрбургринге. Автомобиль стал быстрее предшественника почти на три секунды. За рулем был чемпион DTM Айханчан Гювен. Как удалось добиться такого времени – подробности в материале.

Компания Manthey вновь удивила поклонников автоспорта, представив доработанный комплект для Porsche 911 GT3 поколения 992.2. Благодаря этому пакету немецкий спорткар смог показать впечатляющее время на классической трассе Нюрбургринга, улучшив прежний результат почти на три секунды.

За рулем автомобиля был действующий чемпион DTM Айханчан Гювен, который сумел пройти 20,8-километровую дистанцию ​​за 6 минут 52 981 секунду. Этот результат официально зафиксирован и стал новым ориентиром для дорожной версии Porsche 911 GT3 с пакетом Manthey.

В Manthey отмечают, что прогресс стал возможен благодаря целому ряду технических доработок. В первую очередь инженеры уделили внимание аэродинамике: были установлены новые элементы обвеса, увеличивающие прижимную силу на высоких скоростях. Кроме того, модернизированная подвеска позволила добиться лучшей устойчивости в поворотах, а облегченные компоненты снизили массу автомобиля.

Особое внимание уделялось настройке тормозной системы и шин, которые позволяют максимально эффективно использовать потенциал спорткара на мощной и извилистой трассе. По словам представителей Manthey, все изменения были тщательно протестированы и адаптированы с учетом особенностей Нюрбургринга, что привело к столь впечатляющему результату.

Интересно, что новый комплект доступен для заказа в качестве опции, и любой владелец Porsche 911 GT3 поколения 992.2 может оснастить свой автомобиль доработками. Это открывает новые возможности для энтузиастов.

Как сообщает autoevolution, успех Manthey до сих пор подтверждает, что грамотный подход к работе даже серийных автомобилей позволяет вывести их на новый уровень производительности. Новый рекорд на Нюрбургринге стал таким, каким современные технологии и опыт инженеров позволяют добиваться выдающихся результатов на самых сложных трассах мира.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
