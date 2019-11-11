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11 ноября 2019, 15:31

Porsche 911 Turbo готовится к выходу на рынок

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Фото: Porsche
Целую кавалькаду мощных споркаров Porsche 911 Turbo запечатлели в ходе дорожных тестов на юге Франции. Премьера новой модификации ожидается зимой, а продажи начнутся весной 2020 года.
Porsche 911 Turbo готовится к выходу на рынок

Фото: Porsche

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Премьера Porsche 911 нового поколения (индекс 992) прошла в ноябре 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Сначала публике показали версии Carrera S и Carrera 4S, оснащенные модернизированным 3,0-литровым твин-турбо мотором, отдача которого возросла до 450 л.с. В июле 2019 года на рынок вышла более доступная модификация Porsche 911 Carrera с тем же 3,0-литровым агрегатом дефорсированным до 385 сил.

Сейчас немецкий автопроизводитель завершает работу над мощными Porsche 911 Turbo. Фотографии предсерийных спорткаров с дорожных испытаний в окрестностях Ниццы компания Porsche опубликовала на официальной странице в Instagram. Никакой официальной информации о новинках пока не сообщается. Из неофициальных источников известно, что автомобили оснастят модернизированным 3,8-литровым мотором. На версии 911 Turbo агрегат будет выдавать порядка 610 сил, а у более «злой» Turbo S – до 650 сил и 800 Нм пикового крутящего момента. На смену 7-ступенчатому «роботу» PDK должна прийти 8-ступенчатая коробка передач. Разгон с места до «сотни» займет примерно на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника. Спорткару Turbo S потребуется около 2,5 сек. Максимальная скорость, вероятнее всего, останется на прежнем уровне – 330 км/ч.

Внешне мощные Porsche 911 Turbo будут отличаться от «младших» версий, как и сейчас, иной конфигурацией бамперов и более крупным спойлером на корме. Публике новинку  покажут нынешней зимой. Продажи должны стартовать весной 2020 года.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Курс на лето: самые красивые кабриолеты
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
Anton
Назван список 5 лучших автомобилей года
Выбор Альфы откровенно удивил. Как можно включать в топ марку, которая почти неизвестна за пределами своей страны. И объяснение странное - 3 модификации, доступные покупателям.
Дмитрий
Porsche 911 Carrera GTS оценили в 6 178 000 рублей
3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Porsche 911 Turbo готовится к выходу на рынок
{{material_127772}}Премьера Porsche 911 нового поколения (индекс 992) прошла в ноябре 2018 года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Сначала публике показали версии Carrera S и Carrera 4S, оснащенные модернизированным 3,0-литровым твин-турбо мотором, отдача которого возросла до 450 л.с. В июле 2019 года на рынок вышла более доступная модификация Porsche 911 Carrera с тем же 3,0-литровым агрегатом дефорсированным до 385 сил.Сейчас немецкий автопроизводитель завершает работу над мощными Porsche 911 Turbo. Фотографии предсерийных спорткаров с дорожных испытаний в окрестностях Ниццы компания Porsche опубликовала на официальной странице в Instagram. Никакой официальной информации о новинках пока не сообщается. Из неофициальных источников известно, что автомобили оснастят модернизированным 3,8-литровым мотором. На версии 911 Turbo агрегат будет выдавать порядка 610 сил, а у более «злой» Turbo S – до 650 сил и 800 Нм пикового крутящего момента. На смену 7-ступенчатому «роботу» PDK должна прийти 8-ступенчатая коробка передач. Разгон с места до «сотни» займет примерно на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника. Спорткару Turbo S потребуется около 2,5 сек. Максимальная скорость, вероятнее всего, останется на прежнем уровне – 330 км/ч.Внешне мощные Porsche 911 Turbo будут отличаться от «младших» версий, как и сейчас, иной конфигурацией бамперов и более крупным спойлером на корме. Публике новинку  покажут нынешней зимой. Продажи должны стартовать весной 2020 года.
2019-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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