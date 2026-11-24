24 ноября 2026, 17:51
Какой тайный суперкар Шумахера всплыл на аукционе спустя 20 лет?
Какой тайный суперкар Шумахера всплыл на аукционе спустя 20 лет?
В январе 2027 года Mecum выставит на торги Porsche Carrera GT Михаэля Шумахера. Цену пока не раскрыли. Связь машины с гонщиком подтверждают детали салона и комплект документов.
В 2004 году контракт Михаэля Шумахера с Ferrari ограничивал выбор автомобилей: гонщику разрешалось пользоваться машинами марок Fiat Group. Поэтому Porsche Carrera GT, заказанный для него, юридически оформили на давнего менеджера Вилли Вебера. Первоначальные регистрационные документы указывают владельцем именно Вебера, а не Шумахера, сообщает Yahoo Autos.
Суперкар выставлен на аукцион Mecum Kissimmee во Флориде под номером лота R808. Торги назначены на 16 января 2027 года, предварительную оценку стоимости Mecum не приводит. Объявление размещено на официальном сайте аукционного дома.
Идентификационный номер шасси автомобиля - 000116. По данным Mecum, Шумахер ездил на этой машине. На задней крышке салона сохранилась виниловая эмблема с инициалами «MS», а в комплект входит руководство пользователя с изображением гоночного шлема пилота. Первоначальные документы на имя Вебера дополняют историю заказа для гонщика. Всего выпустили 1270 экземпляров Carrera GT.
Одометр показывает 8862 мили, около 14,3 тыс. километров. Кузов окрашен в черный цвет, салон отделан кожей. Магниевые диски с центральной гайкой выделяются красными акцентами; суппорты также красные. Рукоятка переключения передач обтянута кожей. Установлены керамические композитные тормоза. Углепластиком отделана задняя полка, этот материал использован и на дверных панелях, и в нижней части центральной консоли.
Атмосферный двигатель V10 объемом 5,7 литра развивает 605 л.с. и 590 Н·м. Он расположен в среднемоторной компоновке и приводит в движение задние колеса. С двигателем сочетается шестиступенчатая механическая коробка передач. Новому владельцу передадут заводские документы и руководства, а также инструменты с аксессуарами.
На российском рынке дорогих автомобилей есть отдельный пример, Maextro S800. О версиях и регистрациях модели говорится в разборе седана.
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