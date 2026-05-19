Обновленный Cayenne 2028 - свежий дизайн и цифровой салон, но без смены поколения

19 мая 2026, 20:28
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8
Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.
В автомобильной индустрии редко встречается ситуация, когда производитель решает не выпускать новое поколение популярных моделей, а создаёт основу для глубокого рестайлинга. Именно такой путь выбрал Porsche для Cayenne: вместо смены платформы в 2027 году немецкая марка готовит второе обновление текущего поколения. Это решение связано с необходимостью соответствовать новым экологическим требованиям и затратной оптимизацией, что позволяет сохранить актуальность модели ещё как минимум на пять лет.
Внешне Cayenne 2028 отличается эволюционными изменениями: обновлёнными фарами с новой графикой, более широкой центральной решёткой, переработанным передним бампером и увеличенными боковыми воздухозаборниками. Вдохновение черпалось в последних 911 и электрической версии Cayenne, что проявилось в активных аэродинамических элементах. На тестовых прототипах (предположительно в исполнении GTS) появилась новая светодиодная полоса сзади, соединяющая фонари, а также небольшой активный спойлер на верхней кромке пятой двери.
Главные перемены ожидаются в салоне: интерьер станет технологичнее и ближе к Cayenne Electric. Центральное место занимает изогнутый OLED-дисплей Flow Display, который плавно переходит в центральную консоль. Кроме того, ожидается появление нового голосового ассистента с поддержкой искусственного интеллекта, расширенных функций помощи водителю и улучшенных возможностей обновления ПО по воздуху.
Что касается техники, Porsche сосредоточится на доводке моторов под стандарт «Евро-7». В гамме останутся 3,0- и 4,0-литровые двигатели, а также мощные гибридные версии с возможностью подзарядки от сети. Восьмицилиндровые Cayenne, по словам представителей марки, будут выпускаться как минимум до 2030-х годов — спрос на такие автомобили стабильно высок. Это подтверждается опытом других премиальных брендов: например, Mercedes-AMG также делает ставку на современный двигатель V8.
Платформа MLB Evo, на которой построен Cayenne, постепенно уходит в прошлое у Audi, но для Porsche она остаётся актуальной ещё несколько лет. В перспективе возможен переход на новую архитектуру Premium Platform Combustion, сочетающую элементы MLB Evo и электрической платформы. Это позволит гибридным версиям Cayenne увеличить отдачу и крутящий момент. Уже сейчас топовый Turbo E-Hybrid развивает 729 л.с. и разгоняется до 97 км/ч за 3,5 секунды, а чисто бензиновый Turbo GT делает это ещё быстрее — за 3,1 секунды.
Для российского рынка обновлённый Cayenne может представлять особый интерес: несмотря на ужесточение экологических норм в Европе, спрос на мощные бензиновые и гибридные кроссоверы в России остаётся на высоком уровне. Кроме того, рестайлинг позволит сохранить актуальность модели на фоне конкурентов и предложить клиентам современные технологии без изменения привычного облика и характера автомобиля. Важно отметить, что Cayenne остаётся одной из ведущих моделей Porsche по объёму продаж и имиджу бренда, а значит, любые изменения в этой линейке оказывают влияние на весь сегмент премиальных внедорожников.
Похожие материалы Порше
-
16.05.2026, 11:30
Премиальные кроссоверы до 1 млн: что скрывается за низкой ценой
Покупка премиального кроссовера первого поколения за сумму до миллиона рублей кажется заманчивой, но эксперты предупреждают о подводных камнях. В материале - разбор популярных моделей, их особенностей и реальных затрат на содержание. Почему такие авто стоят дешево и к чему готовиться владельцу - рассказываем подробно.Читать далее
-
09.05.2026, 17:03
Почему гарантия от коррозии кузова ограничена и как реально защитить авто
Гарантия от сквозной коррозии кузова редко превышает 12 лет, но первые признаки ржавчины могут появиться уже через год. Почему это происходит даже при редкой эксплуатации и какие методы реально помогают защитить автомобиль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 06:55
Свежие премьеры: возвращение Freelander, дебют Tenet T4L и новые электрокары
Последняя неделя апреля отметилась сразу несколькими важными автомобильными премьерами для российского и мирового рынков. В центре внимания - возвращение Freelander, расширение линейки Tenet, а также новые электромобили и рестайлинги от ведущих брендов. Эти события могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые тренды в сегменте кроссоверов и электрокаров.Читать далее
-
30.04.2026, 14:38
Какие авто выбирает Филипп Киркоров: эксклюзивные номера и лимузин за $500 тыс
Мало кто знает, что автопарк Филиппа Киркорова - это не просто коллекция дорогих машин, а целая история о статусе и личных предпочтениях артиста. В подборке - редкие номера, лимузины и неожиданные модели. Почему именно эти авто оказались в гараже звезды и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
17.04.2026, 08:32
Какие европейские авто чаще всего угоняют в России: свежие данные страховщиков
Страховые компании раскрыли, какие европейские автомобили чаще всего становятся жертвами угонщиков в России. В антирейтинге - премиальные марки, а регионы-лидеры по угонам удивляют. Почему именно эти машины под прицелом, и как меняется ситуация на рынке - объясняем подробно.Читать далее
-
03.04.2026, 15:03
Porsche Cayenne Electric: до 1156 л.с., разгон 2,5 сек и запас хода 643 км
Премьера нового Porsche Cayenne Electric вызвала ажиотаж среди автолюбителей: электрокроссовер получил рекордную мощность, ускорение на уровне суперкаров и запас хода, который удивит даже скептиков. Почему этот автомобиль может изменить рынок и какие неожиданные решения внедрили инженеры - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.04.2026, 14:51
Следующее поколение Porsche Cayenne сохранит ДВС и получит новую платформу
Porsche официально подтвердил, что Cayenne следующего поколения сохранит бензиновые и гибридные версии даже после 2030 года. Модель получит новую платформу PPC, что сулит заметные технологические изменения. Почему производитель пересмотрел свои планы и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 08:18
Porsche Cayenne Electric Turbo: новый электрокроссовер с разгоном до 100 за 2,5 секунды
Премьера Porsche Cayenne Electric Turbo вызвала ажиотаж среди автолюбителей: впервые электрокроссовер сочетает динамику спорткара и практичность семейного SUV. Почему эта модель может изменить рынок, какие плюсы и минусы уже нашли эксперты, и сколько стоит новинка - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.03.2026, 06:08
Владелец Porsche Cayenne Turbo GT Coupe потерял 45 тысяч долларов за 2 600 км пробега
Porsche Cayenne Turbo GT Coupe 2025 года с уникальным сочетанием цвета Algarve Blue Metallic и кожаным салоном Bordeaux Red был куплен новым за 231 095 долларов, но спустя всего 2 600 км продан за 186 000. Почему даже топовые комплектации теряют в цене и что отличает этот экземпляр - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.03.2026, 12:43
Парадокс аукциона: Porsche Cayenne Turbo 2016 года ушел за 2,3 млн рублей
Porsche Cayenne Turbo 2016 года с внушительным мотором неожиданно ушел с молотка по цене, сравнимой с Toyota Prius. Эксперты обсуждают, как изменился спрос на премиальные кроссоверы и почему такие сделки становятся возможными именно сейчас.Читать далее
Похожие материалы Порше
-
16.05.2026, 11:30
Премиальные кроссоверы до 1 млн: что скрывается за низкой ценой
Покупка премиального кроссовера первого поколения за сумму до миллиона рублей кажется заманчивой, но эксперты предупреждают о подводных камнях. В материале - разбор популярных моделей, их особенностей и реальных затрат на содержание. Почему такие авто стоят дешево и к чему готовиться владельцу - рассказываем подробно.Читать далее
-
09.05.2026, 17:03
Почему гарантия от коррозии кузова ограничена и как реально защитить авто
Гарантия от сквозной коррозии кузова редко превышает 12 лет, но первые признаки ржавчины могут появиться уже через год. Почему это происходит даже при редкой эксплуатации и какие методы реально помогают защитить автомобиль - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.05.2026, 06:55
Свежие премьеры: возвращение Freelander, дебют Tenet T4L и новые электрокары
Последняя неделя апреля отметилась сразу несколькими важными автомобильными премьерами для российского и мирового рынков. В центре внимания - возвращение Freelander, расширение линейки Tenet, а также новые электромобили и рестайлинги от ведущих брендов. Эти события могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые тренды в сегменте кроссоверов и электрокаров.Читать далее
-
30.04.2026, 14:38
Какие авто выбирает Филипп Киркоров: эксклюзивные номера и лимузин за $500 тыс
Мало кто знает, что автопарк Филиппа Киркорова - это не просто коллекция дорогих машин, а целая история о статусе и личных предпочтениях артиста. В подборке - редкие номера, лимузины и неожиданные модели. Почему именно эти авто оказались в гараже звезды и что это значит для рынка - объясняем подробно.Читать далее
-
17.04.2026, 08:32
Какие европейские авто чаще всего угоняют в России: свежие данные страховщиков
Страховые компании раскрыли, какие европейские автомобили чаще всего становятся жертвами угонщиков в России. В антирейтинге - премиальные марки, а регионы-лидеры по угонам удивляют. Почему именно эти машины под прицелом, и как меняется ситуация на рынке - объясняем подробно.Читать далее
-
03.04.2026, 15:03
Porsche Cayenne Electric: до 1156 л.с., разгон 2,5 сек и запас хода 643 км
Премьера нового Porsche Cayenne Electric вызвала ажиотаж среди автолюбителей: электрокроссовер получил рекордную мощность, ускорение на уровне суперкаров и запас хода, который удивит даже скептиков. Почему этот автомобиль может изменить рынок и какие неожиданные решения внедрили инженеры - разбираемся подробно.Читать далее
-
02.04.2026, 14:51
Следующее поколение Porsche Cayenne сохранит ДВС и получит новую платформу
Porsche официально подтвердил, что Cayenne следующего поколения сохранит бензиновые и гибридные версии даже после 2030 года. Модель получит новую платформу PPC, что сулит заметные технологические изменения. Почему производитель пересмотрел свои планы и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.04.2026, 08:18
Porsche Cayenne Electric Turbo: новый электрокроссовер с разгоном до 100 за 2,5 секунды
Премьера Porsche Cayenne Electric Turbo вызвала ажиотаж среди автолюбителей: впервые электрокроссовер сочетает динамику спорткара и практичность семейного SUV. Почему эта модель может изменить рынок, какие плюсы и минусы уже нашли эксперты, и сколько стоит новинка - разбираемся подробно.Читать далее
-
25.03.2026, 06:08
Владелец Porsche Cayenne Turbo GT Coupe потерял 45 тысяч долларов за 2 600 км пробега
Porsche Cayenne Turbo GT Coupe 2025 года с уникальным сочетанием цвета Algarve Blue Metallic и кожаным салоном Bordeaux Red был куплен новым за 231 095 долларов, но спустя всего 2 600 км продан за 186 000. Почему даже топовые комплектации теряют в цене и что отличает этот экземпляр - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.03.2026, 12:43
Парадокс аукциона: Porsche Cayenne Turbo 2016 года ушел за 2,3 млн рублей
Porsche Cayenne Turbo 2016 года с внушительным мотором неожиданно ушел с молотка по цене, сравнимой с Toyota Prius. Эксперты обсуждают, как изменился спрос на премиальные кроссоверы и почему такие сделки становятся возможными именно сейчас.Читать далее