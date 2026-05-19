Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 20:28

Porsche Cayenne 2028: второй рестайлинг, новые технологии и сохранение V8

Обновленный Cayenne 2028 - свежий дизайн и цифровой салон, но без смены поколения

Porsche меняет стратегию: вместо новой генерации Cayenne в 2027 году марка готовит глубокий рестайлинг актуальной модели. Восьмицилиндровые версии останутся в строю, а интерьер получит технологии от Cayenne Electric. Почему это важно для рынка и поклонников бренда - в нашем материале.

В автомобильной индустрии редко встречается ситуация, когда производитель решает не выпускать новое поколение популярных моделей, а создаёт основу для глубокого рестайлинга. Именно такой путь выбрал Porsche для Cayenne: вместо смены платформы в 2027 году немецкая марка готовит второе обновление текущего поколения. Это решение связано с необходимостью соответствовать новым экологическим требованиям и затратной оптимизацией, что позволяет сохранить актуальность модели ещё как минимум на пять лет.

Внешне Cayenne 2028 отличается эволюционными изменениями: обновлёнными фарами с новой графикой, более широкой центральной решёткой, переработанным передним бампером и увеличенными боковыми воздухозаборниками. Вдохновение черпалось в последних 911 и электрической версии Cayenne, что проявилось в активных аэродинамических элементах. На тестовых прототипах (предположительно в исполнении GTS) появилась новая светодиодная полоса сзади, соединяющая фонари, а также небольшой активный спойлер на верхней кромке пятой двери.

Главные перемены ожидаются в салоне: интерьер станет технологичнее и ближе к Cayenne Electric. Центральное место занимает изогнутый OLED-дисплей Flow Display, который плавно переходит в центральную консоль. Кроме того, ожидается появление нового голосового ассистента с поддержкой искусственного интеллекта, расширенных функций помощи водителю и улучшенных возможностей обновления ПО по воздуху.

Что касается техники, Porsche сосредоточится на доводке моторов под стандарт «Евро-7». В гамме останутся 3,0- и 4,0-литровые двигатели, а также мощные гибридные версии с возможностью подзарядки от сети. Восьмицилиндровые Cayenne, по словам представителей марки, будут выпускаться как минимум до 2030-х годов — спрос на такие автомобили стабильно высок. Это подтверждается опытом других премиальных брендов: например, Mercedes-AMG также делает ставку на современный двигатель V8.

Платформа MLB Evo, на которой построен Cayenne, постепенно уходит в прошлое у Audi, но для Porsche она остаётся актуальной ещё несколько лет. В перспективе возможен переход на новую архитектуру Premium Platform Combustion, сочетающую элементы MLB Evo и электрической платформы. Это позволит гибридным версиям Cayenne увеличить отдачу и крутящий момент. Уже сейчас топовый Turbo E-Hybrid развивает 729 л.с. и разгоняется до 97 км/ч за 3,5 секунды, а чисто бензиновый Turbo GT делает это ещё быстрее — за 3,1 секунды.

Для российского рынка обновлённый Cayenne может представлять особый интерес: несмотря на ужесточение экологических норм в Европе, спрос на мощные бензиновые и гибридные кроссоверы в России остаётся на высоком уровне. Кроме того, рестайлинг позволит сохранить актуальность модели на фоне конкурентов и предложить клиентам современные технологии без изменения привычного облика и характера автомобиля. Важно отметить, что Cayenne остаётся одной из ведущих моделей Porsche по объёму продаж и имиджу бренда, а значит, любые изменения в этой линейке оказывают влияние на весь сегмент премиальных внедорожников.

