13 августа 2019, 09:21
Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями
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Компания Porsche выпустила две гибридные модификации Cayenne Coupe 2020 модельного года. Топовая версия Turbo S E-Hybrid получила силовую установку суммарной отдачей в 670 лошадиных сил.
Porsche Cayenne Coupe hybrid
Porsche Cayenne Coupe hybrid
Porsche Cayenne Coupe hybrid
Porsche Cayenne Coupe hybrid
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Топовая Turbo S E-Hybrid включает в себя 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 541 л.с., 134-сильный электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 14,1 Квт-ч. Суммарная отдача достигает 680 сил, а дальность хода на чистом электричестве – чуть более 30 километров. Расход топлива - 3,7-3,9 литра на «сотню».
В список штатного оснащения Turbo S E-Hybrid входят массивные карбон-керамические тормоза, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и фирменный пакет Sport Chrono. Кроме того, покупатели получат 7,2-киловаттное зарядное устройство, при помощи которого заряд аккумулятора можно полностью восполнить за 2,4 часа. В комплектацию младшей версии E-Hybrid входит 3,6-киловаттная зарядка. Все штатное оборудование старшего «брата» доступно для нее в качестве опции. Стоят гибридные Cayenne Coupe немало. Топовый Turbo S E-Hybrid оценили минимум в 164 400 долларов, а E-Hybrid – в 86 400 долларов. Первые покупатели получат свои автомобили в первом квартале 2020 года.
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