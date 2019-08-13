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13 августа 2019, 09:21

Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями

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Компания Porsche выпустила две гибридные модификации Cayenne Coupe 2020 модельного года. Топовая версия Turbo S E-Hybrid получила силовую установку суммарной отдачей в 670 лошадиных сил.
Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями

Porsche Cayenne Coupe hybrid

Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями

Porsche Cayenne Coupe hybrid

Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями

Porsche Cayenne Coupe hybrid

Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями

Porsche Cayenne Coupe hybrid

Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями
Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями
Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями
Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями
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Семейство Porsche Cayenne пополнилось двумя гибридными модификациями. Теперь версии E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid доступны не только для стандартного Cayenne, но и для более изящного купеобразного Cayenne Coupe. Гибридная бензин-электрическая силовая установка E-Hybrid базируется на 3,0-литровом турбомоторе V6 мощностью 335 л.с. и 134-сильном электродвигателе. Их совокупная пиковая отдача составляет 462 лошадиных сил. Расход топлива в смешанном цикле - 3,1-3,2 литра на 100 км пути.

Топовая Turbo S E-Hybrid включает в себя 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 541 л.с., 134-сильный электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 14,1 Квт-ч. Суммарная отдача достигает 680 сил, а дальность хода на чистом электричестве – чуть более 30 километров. Расход топлива - 3,7-3,9 литра на «сотню».

В список штатного оснащения Turbo S E-Hybrid входят массивные карбон-керамические тормоза, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и фирменный пакет Sport Chrono. Кроме того, покупатели получат 7,2-киловаттное зарядное устройство, при помощи которого заряд аккумулятора можно полностью восполнить за 2,4 часа. В комплектацию младшей версии E-Hybrid входит 3,6-киловаттная зарядка. Все штатное оборудование старшего «брата» доступно для нее в качестве опции. Стоят гибридные Cayenne Coupe немало. Топовый Turbo S E-Hybrid оценили минимум в 164 400 долларов, а E-Hybrid – в 86 400 долларов. Первые покупатели получат свои автомобили в первом квартале 2020 года.

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Porsche Cayenne Coupe обзавелся двумя гибридными версиями
{{material_123229}}Семейство Porsche Cayenne пополнилось двумя гибридными модификациями. Теперь версии E-Hybrid и Turbo S E-Hybrid доступны не только для стандартного Cayenne, но и для более изящного купеобразного Cayenne Coupe. Гибридная бензин-электрическая силовая установка E-Hybrid базируется на 3,0-литровом турбомоторе V6 мощностью 335 л.с. и 134-сильном электродвигателе. Их совокупная пиковая отдача составляет 462 лошадиных сил. Расход топлива в смешанном цикле - 3,1-3,2 литра на 100 км пути.Топовая Turbo S E-Hybrid включает в себя 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 541 л.с., 134-сильный электромотор и аккумуляторную батарею емкостью 14,1 Квт-ч. Суммарная отдача достигает 680 сил, а дальность хода на чистом электричестве – чуть более 30 километров. Расход топлива - 3,7-3,9 литра на «сотню».В список штатного оснащения Turbo S E-Hybrid входят массивные карбон-керамические тормоза, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и фирменный пакет Sport Chrono. Кроме того, покупатели получат 7,2-киловаттное зарядное устройство, при помощи которого заряд аккумулятора можно полностью восполнить за 2,4 часа. В комплектацию младшей версии E-Hybrid входит 3,6-киловаттная зарядка. Все штатное оборудование старшего «брата» доступно для нее в качестве опции. Стоят гибридные Cayenne Coupe немало. Топовый Turbo S E-Hybrid оценили минимум в 164 400 долларов, а E-Hybrid – в 86 400 долларов. Первые покупатели получат свои автомобили в первом квартале 2020 года.
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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