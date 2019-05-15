15 мая 2019, 11:57
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S-версией на 440 сил
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Компания Porsche представила новую S-модификацию купеобразного кроссовера Cayenne Coupe. Автомобиль оснащен 2,9-литровым битурбо V6, который выдает 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Дилеры уже начали принимать заказы. Цены стартуют от 7,6 млн рублей.
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Базовое оснащение кросс-купе Cayenne S Coupe немного отличается от обычного кроссовера Cayenne S. Автомобили предлагаются с пакетом Sport Chrono, спортивными сидениями с электрорегулировками по 8 направлениям, панорамной крышей и 20-дюймовыми колесными дисками. Покупатели могут выбирать между 4- и 5-местной конфигурацией салона. В качестве опции доступен облегченный спорт-пакет, в который входит спортивный обвес, матово-черные воздухозаборники, углепластиковая крыша и задний диффузор, руль с подогревом, обтянутый алькантарой, и карбоновые вставки в салоне.
Российские дилеры уже принимают предварительные заказы. Цены начинаются от 7 630 000 рублей. Напомним, базовый Cayenne Coupe стоит минимум 5 877 000 рублей, а версия Turbo - от 11 013 000 рублей. Первые покупатели получат свои кроссоверы осенью 2019 года.
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