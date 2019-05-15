15 мая 2019, 11:57

Porsche Cayenne Coupe обзавелся S-версией на 440 сил

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Компания Porsche представила новую S-модификацию купеобразного кроссовера Cayenne Coupe. Автомобиль оснащен 2,9-литровым битурбо V6, который выдает 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Дилеры уже начали принимать заказы. Цены стартуют от 7,6 млн рублей.
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S версией на 440 сил
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S версией на 440 сил
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S версией на 440 сил
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S версией на 440 сил
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S версией на 440 сил
Porsche Cayenne Coupe обзавелся S версией на 440 сил
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Кроссовер Cayenne S Coupe адресован тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. Новая модификация получила 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями (440 л.с., 550 Нм), который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Разгон с места до 100 км/ч занимает ровно 5 секунд. С облегченным спорт-пакетом время сокращается на 0,1 секунды. Максимальная скорость составляет 263 км/ч.

Базовое оснащение кросс-купе Cayenne S Coupe немного отличается от обычного кроссовера Cayenne S. Автомобили предлагаются с пакетом Sport Chrono, спортивными сидениями с электрорегулировками по 8 направлениям, панорамной крышей и 20-дюймовыми колесными дисками. Покупатели могут выбирать между 4- и 5-местной конфигурацией салона. В качестве опции доступен облегченный спорт-пакет, в который входит спортивный обвес, матово-черные воздухозаборники, углепластиковая крыша и задний диффузор, руль с подогревом, обтянутый алькантарой, и карбоновые вставки в салоне.

Российские дилеры уже принимают предварительные заказы. Цены начинаются от 7 630 000 рублей. Напомним, базовый Cayenne Coupe стоит минимум 5 877 000 рублей, а версия Turbo - от 11 013 000 рублей. Первые покупатели получат свои кроссоверы осенью 2019 года.


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Nika
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Запорше или Поршивец... ) ) )
Сергей
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Porsche Cayenne Coupe обзавелся S-версией на 440 сил
{{material_126065}}Кроссовер Cayenne S Coupe адресован тем, кому требуется больше мощности, чем предлагает базовый 340-сильный вариант, но кто не хочет переплачивать за версию Turbo с V8 отдачей 550 л.с. Новая модификация получила 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями (440 л.с., 550 Нм), который работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Разгон с места до 100 км/ч занимает ровно 5 секунд. С облегченным спорт-пакетом время сокращается на 0,1 секунды. Максимальная скорость составляет 263 км/ч.Базовое оснащение кросс-купе Cayenne S Coupe немного отличается от обычного кроссовера Cayenne S. Автомобили предлагаются с пакетом Sport Chrono, спортивными сидениями с электрорегулировками по 8 направлениям, панорамной крышей и 20-дюймовыми колесными дисками. Покупатели могут выбирать между 4- и 5-местной конфигурацией салона. В качестве опции доступен облегченный спорт-пакет, в который входит спортивный обвес, матово-черные воздухозаборники, углепластиковая крыша и задний диффузор, руль с подогревом, обтянутый алькантарой, и карбоновые вставки в салоне.Российские дилеры уже принимают предварительные заказы. Цены начинаются от 7 630 000 рублей. Напомним, базовый Cayenne Coupe стоит минимум 5 877 000 рублей, а версия Turbo - от 11 013 000 рублей. Первые покупатели получат свои кроссоверы осенью 2019 года.
2019-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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