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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 11:58

Porsche Cayenne Turbo Electric: электрокроссовер, который опередил Ferrari и Lamborghini

Porsche Cayenne Turbo Electric: электрокроссовер, который опередил Ferrari и Lamborghini

Турбоэлектрический шок: Мощнейший Porsche Cayenne обошел Ferrari Purosangue и Urus на четверть мили

Porsche Cayenne Turbo Electric: электрокроссовер, который опередил Ferrari и Lamborghini

В 2026 году Porsche Cayenne Turbo Electric продемонстрировал, как современные электромобили способны не только конкурировать, но и превосходить именитых соперников с ДВС. В чем секрет успеха и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

В 2026 году Porsche Cayenne Turbo Electric продемонстрировал, как современные электромобили способны не только конкурировать, но и превосходить именитых соперников с ДВС. В чем секрет успеха и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

В мире кроссоверов произошел неожиданный поворот: машина Porsche Cayenne Turbo Electric уверенно обошла Ferrari Purosangue и Lamborghini Urus Performante в серии заездов на четверть и полмилли. Это событие вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и экспертов, ведь еще недавно считалось, что бензиновые V12 и V8 - эталоны динамики для внедорожников.

В организованных группах carwow приняли участие три ярких представителя сегмента: Ferrari Purosangue с атмосферным двигателем V12, Lamborghini Urus Performante с турбированным двигателем V8 и полностью электрический Cayenne Turbo Electric. За рулем Ferrari был Мат Уотсон, Lamborghini тоже доверили опытному пилоту, управлял Porsche Яни Чараламбусу. Уже на старте стало ясно: несмотря на впечатляющие характеристики итальянских моделей, у электрокара есть козыри.

Ferrari Purosangue выдает 715 л.с. и 528 Нм, Urus Performante — 657 л.с. и 850 Нм. Оба автомобиля весят чуть больше 2,1 тонны. Но Cayenne Turbo Electric тяжелее почти на 500 кг, зато его электромоторы развивают 1139 л.с. и 1500 Нм крутящего момента, при этом максимальная тяга доступна практически мгновенно. Это и стало решающим фактором на прямой.

В ходе заездов Porsche не оставил соперникам ни одного шанса: даже когда ему давали фору за несколько секунд, Cayenne Turbo Electric легко догонял и обгонял конкурента задолго до финиша. Ключевую роль играет функция push-to-pass, которая существенно увеличивает мощность и позволяет реализовать весь потенциал электромоторов. На цифровой панели при этом появляется обратный отсчет, что добавляет азарта пилоту.

Интересно, что даже в торможении Cayenne оказался впереди. Несмотря на большую массу, его система торможения оказалась быстрее, чем у более легких конкурентов. Это подтверждает, что современные электромобили способны не только разгоняться, но и эффективно замедляться, что важно для безопасности.

В итоговом заезде на четверть мили Porsche показал время 10,0 секунды, а Lamborghini и Ferrari финишировали с результатом 11,5 и 11,6 секунды соответственно. Подобный разрыв явно говорит о развитии технологий электромобилей. В недавнем тесте Mazda CX-5 2026 года эксперты также отметили, что современные системы безопасности и новые технологии могут повлиять на итоговую оценку автомобиля — подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии комплектаций на безопасность кроссовера .

Судя по представленным данным, успех Cayenne Turbo Electric может стать сигналом для всего рынка: электромобили уже не просто альтернатива, а полноценные лидеры в сегменте высокопроизводительных внедорожников. Для российских покупателей это особенно актуально на фоне растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям. 

Упомянутые марки: Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley
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