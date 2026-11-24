Как будет работать виртуальная 8-ступенчатая коробка передач в новом Porsche

Porsche готовит E-Shift для Taycan 2027 модельного года. Система имитирует работу восьмиступенчатой роботизированной коробки. Идею подтолкнули испытания Hyundai Ioniq 5 N. Водитель сможет выбирать передачи вручную или доверить переключения автоматике.

Porsche готовит E-Shift для Taycan 2027 модельного года. Система имитирует работу восьмиступенчатой роботизированной коробки. Идею подтолкнули испытания Hyundai Ioniq 5 N. Водитель сможет выбирать передачи вручную или доверить переключения автоматике.

В Hyundai Ioniq 5 N подобная функция работает с 2023 года. Испытания этой модели топ-менеджерами Porsche повлияли на решение добавить E-Shift в Taycan 2027 модельного года. Hyundai стала одним из первых производителей, превративших имитацию переключений в важную часть спортивного интерфейса электромобиля.

E-Shift предложат для Taycan как опцию, в том числе для Taycan Turbo GT. Система имитирует работу восьмиступенчатой роботизированной коробки Porsche PDK, но физическую восьмиступенчатую трансмиссию в автомобиль не устанавливают. Porsche описывает E-Shift как способ передать ощущения от переключения передач в электромобиле.

Система сочетает программное управление тягой электромотора со звуковым и вибрационным откликом. Виртуальная передача влияет на отдачу момента при разгоне и замедлении, а подрулевые лепестки позволяют вручную выбирать режимы переключения. Переключения можно доверить автоматике. Звуковое сопровождение Electric Sport Sound синхронизируется с расчетными оборотами и моментом, а также с переходом на виртуальную передачу. В Taycan функцию включают отдельной кнопкой на рулевом колесе.

Подрулевые лепестки управляют имитацией переключений. E-Shift программно меняет ощущение от управления тягой: сцепление и шестерни дополнительной коробки в приводе не появляются. Тактильная и акустическая обратная связь дополняет работу электропривода, не усложняя механически приводной модуль.

Для Porsche это заметный пересмотр прежней позиции. Раньше тест-пилот Ларс Керн и другие представители марки считали имитацию работы двигателя внутреннего сгорания в электромобиле бессмысленной. Теперь компания готовит собственную систему: она меняет ощущение от управления тягой без механической коробки.

Похожее решение уже есть у Lexus RZ 550e F Sport. Mercedes-AMG и BMW M оценивают возможность внедрить аналогичные алгоритмы в свои электромобили. В материале о прототипе электрического BMW M3 издание Road & Track сообщает о шести выбираемых виртуальных ступенях или режимах, обозначенных как stages.