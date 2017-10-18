Porsche дополнила GTS-линейку двумя моделями
Прошлая версия оснащалась 2-литовым двигателем на 300 л.с. и 2,5-литровым мотором на 350 «лошадей». Сейчас звание самых «горячих» автомобилей компании перешло к новинкам в GTS-модификации. Правда, прибавка к мощности получилась незначительная - модернизированный турбодвигатель объемом 2,5 литра выдает 365 л.с. и 430 Нм крутящего момента.
Приставка GTS говорит не только об улучшенных динамических показателях, но и деталях дизайна, отличающих «заряженную» модель от серийного автомобиля. 718 Boxster и 718 Cayman выделяются черными элементами на кузове, черными подложками фар, особыми шильдиками, 20-дюймовыми «катками» и патрубками системы выхлопа. Салон выполнен из замши - ею обиты сиденья и рулевое колесо, но при желании покупателя ее могут заменить на кожу.
В настоящее время компания объявила стоимость для немецкого рынка. Так, за Cayman GTS придется заплатить не менее 78 140 евро, а Boxster GTS предложен по цене от 78 160 евро.
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