18 октября 2017, 13:13

Porsche дополнила GTS-линейку двумя моделями

Компания Porsche представила GTS-модификацию обновленных моделей 718 Boxster и 718 Cayman. Эти автомобили стали самыми мощными в семействе спорткаров марки.
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Porsche Cayman
Выпускается с 2005 г.
Новый от 3 620 000 до 4 534 929 Р
Отзывов: 2
Индекс 718 получили модернизированные родстеры Boxster и купе Cayman. В этом исполнении создатели заменили прежние шестицилиндровые «атмосферники» на производительные четырехцилиндровые турбированные двигатели.

Прошлая версия оснащалась 2-литовым двигателем на 300 л.с. и 2,5-литровым мотором на 350 «лошадей». Сейчас звание самых «горячих» автомобилей компании перешло к новинкам в GTS-модификации. Правда, прибавка к мощности получилась незначительная - модернизированный турбодвигатель объемом 2,5 литра выдает 365 л.с. и 430 Нм крутящего момента.

Porsche Boxster
Выпускается с 1996 г.
Новый от 3 688 000 до 4 602 929 Р
Отзывов: 3
Автомобили комплектуются 6-скоростной механической коробкой передач или 7-ступенчатым преселективным «роботом» PDK. Базовое исполнение предполагает пакет Sport Chrono, уменьшенный на 10 мм дорожный просвет за счет использования адаптивной подвески PASM, электронную систему изменения вектора тяги Porsche Torque Vectoring и самоблокирующийся дифференциал. В такой «начинкой» Boxster и Cayman развивают скорость 100 км/ч с места за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Приставка GTS говорит не только об улучшенных динамических показателях, но и деталях дизайна, отличающих «заряженную» модель от серийного автомобиля. 718 Boxster и 718 Cayman выделяются черными элементами на кузове, черными подложками фар, особыми шильдиками, 20-дюймовыми «катками» и патрубками системы выхлопа. Салон выполнен из замши - ею обиты сиденья и рулевое колесо, но при желании покупателя ее могут заменить на кожу.

В настоящее время компания объявила стоимость для немецкого рынка. Так, за Cayman GTS придется заплатить не менее 78 140 евро, а Boxster GTS предложен по цене от 78 160 евро.

Новинки и концепт кары Порше Кайман, Бокстер

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Отзывы по теме
В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
ага, она самая. ну, ты уже говорил, что тебя не особо впечатлила, и я уже не соглашался
Андрей
Американские родстеры
Да да Mercedes SLK самое то. давно на нём и не жалуюсь!
Igor
Старые кабриолеты
У меня за 4 года 70 тысяч. Некоторые на обычных машинах столько не ездят.
olp
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Porsche дополнила GTS-линейку двумя моделями
{{model_1056}}Индекс 718 получили модернизированные родстеры Boxster и купе Cayman. В этом исполнении создатели заменили прежние шестицилиндровые «атмосферники» на производительные четырехцилиндровые турбированные двигатели.Прошлая версия оснащалась 2-литовым двигателем на 300 л.с. и 2,5-литровым мотором на 350 «лошадей». Сейчас звание самых «горячих» автомобилей компании перешло к новинкам в GTS-модификации. Правда, прибавка к мощности получилась незначительная - модернизированный турбодвигатель объемом 2,5 литра выдает 365 л.с. и 430 Нм крутящего момента. {{model_1053}}Автомобили комплектуются 6-скоростной механической коробкой передач или 7-ступенчатым преселективным «роботом» PDK. Базовое исполнение предполагает пакет Sport Chrono, уменьшенный на 10 мм дорожный просвет за счет использования адаптивной подвески PASM, электронную систему изменения вектора тяги Porsche Torque Vectoring и самоблокирующийся дифференциал. В такой «начинкой» Boxster и Cayman развивают скорость 100 км/ч с места за 4,1 секунды, а максимальная скорость составляет 290 км/ч.Приставка GTS говорит не только об улучшенных динамических показателях, но и деталях дизайна, отличающих «заряженную» модель от серийного автомобиля. 718 Boxster и 718 Cayman выделяются черными элементами на кузове, черными подложками фар, особыми шильдиками, 20-дюймовыми «катками» и патрубками системы выхлопа. Салон выполнен из замши - ею обиты сиденья и рулевое колесо, но при желании покупателя ее могут заменить на кожу.В настоящее время компания объявила стоимость для немецкого рынка. Так, за Cayman GTS придется заплатить не менее 78 140 евро, а Boxster GTS предложен по цене от 78 160 евро.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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