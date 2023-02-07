Porsche готовит 7-местный кроссовер с подвеской для бездорожья

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Новинка от Porsche пока проходит под заводским индексом «К1». В ее основе лежит электрическая архитектура PPE концерна Volkswagen Group, на которой сначала построят Audi A6 e-tron, Q6 e-tron, электрический Porsche Boxster/Cayman и электрический Porsche Cayenne. Семиместный Porsche К1 пропустит их вперед и присоединится к линейке ближе к 2027 году.

Как выяснили журналисты Autocar, новый электрокар будет отчасти похож на седан, отчасти на кроссовер. Короткий капот, круто наклоненное лобовое стекло и более спортивная крыша в стиле лифтбека сделают его похожим на Audi Sportback, но в более крупной версии. Штатно модель оснастят адаптивной пневмоподвеской, которая обеспечит приличный дорожный просвет и увеличит внедорожные возможности автомобиля.

Фото: Porsche

Новинка получит новейшие электромоторы, аккумуляторную батарею емкостью свыше 100 кВт-ч и технологию быстрой зарядки, что увеличит ее базовую цену до 180 тысяч долларов (13 млн рублей в пересчете по актуальному курсу) и сделает самой дорогой серийной моделью Porsche, наравне с топовым Taycan.

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