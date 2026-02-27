Почему Porsche отказывается от электромобиля в пользу бензинового двигателя для нового K1

27 февраля 2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.
Компания Porsche внесла коррективы в стратегию развития своего нового флагманского внедорожника K1, который изначально планировался как полностью электрическая модель, призванная занять место выше Cayenne. Неожиданно для многих производитель принял решение оснастить новинку бензиновым двигателем, что вызвало широкий резонанс в автомобильном мире и может стать поворотным моментом для премиального сегмента.
Первоначальная концепция предполагала создание трехрядного электрокара на базе масштабируемой системной платформы (SSP) концерна Volkswagen, разработка которой неоднократно откладывалась. Столкнувшись с задержками и изменениями рыночной конъюнктуры, Porsche решил отказаться от чисто электрической версии в пользу классического двигателя внутреннего сгорания. Этот шаг выглядит особенно смелым на фоне всеобщей тенденции к электрификации и ужесточения экологических норм.
Эксперты связывают такой поворот с устойчивым спросом на мощные бензиновые внедорожники в премиум-классе, особенно на рынках с медленно развивающейся инфраструктурой для электромобилей. Кроме того, увеличенные габариты и наличие трех рядов сидений делают K1 привлекательным для семейных покупателей, которые ценят комфорт и универсальность, но пока не готовы полностью переходить на электротягу.
Примечательно, что это решение было принято на фоне активных инвестиций Porsche в электромобили, такие как Taycan и будущий электрический Macan. Вероятно, в случае с K1 компания решила не рисковать, сделав ставку на проверенные технологии, отчасти из-за неготовности платформы SSP к массовому производству, пока конкуренты выводят на рынок новые модели.
Установка бензинового двигателя может рассматриваться как временная мера, призванная нивелировать текущие технологические и инфраструктурные ограничения. Для поклонников бренда это шанс получить современный и вместительный внедорожник, сохранивший классический характер Porsche с мощным мотором, фирменной управляемостью и богатым оснащением. Подробности о дате выхода и технических характеристиках пока держатся в секрете, но уже очевидно, что данный проект способен изменить расстановку сил в люксовом сегменте, а само решение Porsche может стать сигналом для других производителей о преждевременности тотальной электрификации в премиальном классе.
