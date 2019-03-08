8 марта 2019, 13:05

Porsche готовит купе-версию Cayenne

  • 135
  • 0
Компания Porsche пообещала представить купеобразный Cayenne в конце марта 2019 года. Продажи в Европе стартуют осенью. Кросс-купе уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов на дорожных тестах.
^
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Porsche готовит купе версию Cayenne
Ранее мы писали
Компания Porsche продемонстрировала гибридную модификацию кроссовера Cayenne третьего поколения. Суммарная ...
Читать далее
Глава Porsche в Великобритании Марк Эккерман заявил в интервью журналистам Autocar, что премьера новой модели состоится в конце марта нынешнего года. Сейчас кросс-купе известен под рабочим названием Porsche Cayenne Coupé. Сохранит ли товарная версия это имя, официально не подтверждается.

Внешность новинки уже не является секретом благодаря многочисленным шпионским фотографиям. Передняя часть до центральной стойки практически идентична стандартному Cayenne. Однако кроссовер получил более «заваленную» линию крыши, которая, по всей видимости, скажется на объеме багажника и комфорте пассажиров второго ряда. В придачу к стандартному спойлеру над задним стеклом автомобиль обзавелся активным антикрылом над задними фонарями. Интерьер Cayenne и Cayenne Coupé будет во многом похож – та же приборная панель и конфигурация центральной консоли. Отличия будут лишь в нюансах отделки.

В техническом плане купе-версия также будет идентична нынешнему Cayenne. Моторная гамма пока держится в секрете. Можно предположить, что со временем покупателям предложат более мощные версии Turbo и E-Hybrid. Основными конкурентами Cayenne Coupé станут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
В Сыктывкаре сотрудник ГИБДД подарил своей возлюбленной Porsche Cayenne.
если честно не очень то и удивили, после новостей о том, как у нашей власти находят в квартирах сумки с деньгами, не меньше 1 млрд руб
cisco89
Тюнинг для взрослых
тоже считаю, что возрас тюнингу авто не помеха. кто вообще вам такое мнение навязал?)
buble
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Порше
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Выбираем шины на лето: новинки сезона
Тест-драйв Hyundai Elantra: уравнение с известными
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа Porsche Cayenne
Объявления о продаже Porsche Cayenne
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 84 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 71 модель
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Porsche готовит купе-версию Cayenne
{{material_123229}}Глава Porsche в Великобритании Марк Эккерман заявил в интервью журналистам Autocar, что премьера новой модели состоится в конце марта нынешнего года. Сейчас кросс-купе известен под рабочим названием Porsche Cayenne Coupé. Сохранит ли товарная версия это имя, официально не подтверждается.Внешность новинки уже не является секретом благодаря многочисленным шпионским фотографиям. Передняя часть до центральной стойки практически идентична стандартному Cayenne. Однако кроссовер получил более «заваленную» линию крыши, которая, по всей видимости, скажется на объеме багажника и комфорте пассажиров второго ряда. В придачу к стандартному спойлеру над задним стеклом автомобиль обзавелся активным антикрылом над задними фонарями. Интерьер Cayenne и Cayenne Coupé будет во многом похож – та же приборная панель и конфигурация центральной консоли. Отличия будут лишь в нюансах отделки.В техническом плане купе-версия также будет идентична нынешнему Cayenne. Моторная гамма пока держится в секрете. Можно предположить, что со временем покупателям предложат более мощные версии Turbo и E-Hybrid. Основными конкурентами Cayenne Coupé станут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. 
2019-03-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Курск Ростов-на-Дону Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG