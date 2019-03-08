8 марта 2019, 13:05
Porsche готовит купе-версию Cayenne
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Компания Porsche пообещала представить купеобразный Cayenne в конце марта 2019 года. Продажи в Европе стартуют осенью. Кросс-купе уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов на дорожных тестах.
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Внешность новинки уже не является секретом благодаря многочисленным шпионским фотографиям. Передняя часть до центральной стойки практически идентична стандартному Cayenne. Однако кроссовер получил более «заваленную» линию крыши, которая, по всей видимости, скажется на объеме багажника и комфорте пассажиров второго ряда. В придачу к стандартному спойлеру над задним стеклом автомобиль обзавелся активным антикрылом над задними фонарями. Интерьер Cayenne и Cayenne Coupé будет во многом похож – та же приборная панель и конфигурация центральной консоли. Отличия будут лишь в нюансах отделки.
В техническом плане купе-версия также будет идентична нынешнему Cayenne. Моторная гамма пока держится в секрете. Можно предположить, что со временем покупателям предложат более мощные версии Turbo и E-Hybrid. Основными конкурентами Cayenne Coupé станут BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
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