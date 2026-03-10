Будет ли у Porsche новый седан с ДВС и электроприводом — что ждет Taycan и Panamera

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 09:48

Porsche готовит новую четырехдверную модель: замена Taycan и Panamera

Porsche готовит новую четырехдверную модель: замена Taycan и Panamera

Будет ли у Porsche новый седан с ДВС и электроприводом — что ждет Taycan и Panamera

Porsche готовит новую четырехдверную модель: замена Taycan и Panamera

В автомобильной индустрии обсуждается возможное появление у Porsche принципиально новой четырехдверной модели, которая может объединить технологии ДВС и электропривода. Эксперты гадают, как это повлияет на судьбу Taycan и Panamera, а также на расстановку сил в премиум-сегменте. Почему этот шаг может стать ключевым для бренда - разбираемся в деталях.

В автомобильной индустрии обсуждается возможное появление у Porsche принципиально новой четырехдверной модели, которая может объединить технологии ДВС и электропривода. Эксперты гадают, как это повлияет на судьбу Taycan и Panamera, а также на расстановку сил в премиум-сегменте. Почему этот шаг может стать ключевым для бренда - разбираемся в деталях.

Информация о том, что Porsche рассматривает выпуск совершенно новой четырехдверной модели, вызвала бурное обсуждение среди поклонников марки и экспертов рынка. По данным инсайдеров, речь идет о проекте, который займет нишу между двумя ключевыми моделями — Taycan и Panamera. Подобный шаг может стать одним из самых громких событий в премиум-сегменте за последние годы, ведь новинке предстоит укрепить позиции бренда на стыке традиций и будущего.

По слухам, Porsche планирует предложить новую модель как с классическими двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрической силовой установкой. Это решение выглядит логичным на фоне растущего интереса к электромобилям, но при этом позволяет сохранить аудиторию, предпочитающую традиционные моторы. В условиях, когда конкуренты активно обновляют свои линейки, такой гибридный подход может дать Porsche серьезное преимущество.

Официальных подтверждений от компании пока нет, но эксперты уже строят прогнозы о возможных характеристиках будущей модели. Ожидается, что новинка получит современную платформу, адаптированную под оба типа силовых агрегатов, а также расширенный набор опций и передовые системы безопасности. Внешний вид, по мнению инсайдеров, будет сочетать узнаваемые черты Porsche с новыми дизайнерскими решениями, чтобы соответствовать статусу преемника сразу двух флагманских линеек.

Интересно, что подобные перемены в модельном ряду Porsche могут отразиться и на рынке подержанных автомобилей. Как показал недавний случай с премиальным электроседаном, который после минимального пробега потерял в цене более половины своей стоимости, покупатели все чаще задумываются о соотношении традиционной надежности и новых технологий. О том, как меняется восприятие электромобилей в России, свидетельствует резкое падение стоимости одного из конкурентов Taycan история с Audi RS e-tron GT .

Потенциальная замена Taycan и Panamera одной универсальной моделью может стать для Porsche не только технологическим вызовом, но и стратегическим, способным укрепить позиции бренда на мировом рынке. Остается дождаться заявлений, чтобы понять, на что компания готова пойти в поисках баланса между традициями и инновациями.

Упомянутые марки: Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Порше

Похожие материалы Порше

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Челябинск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться