Porsche готовит новый флагманский кроссовер: он будет крупнее Cayenne и получит третий ряд сидений
Кроссовер под кодовым названием Landjet представляет собой трехрядный семиместный автомобиль, разработанный в рамках проекта Audi Project Artemis. Предполагается, что первой на рынок выйдет гибридная версия, а вслед за ней и полностью электрическая с запасом хода не менее 650 километров. Официальные представители Porsche пока достаточно осторожно высказываются о новинке: «Неизвестно, пойдет ли она дальше, от визуализации к серийному производству». Однако, еще 20 лет назад сама идея кроссовера Porsche казалась немыслимой, а сейчас мы все привыкли к Cayenne и Macan. С учетом растущей популярности кроссоверов, появление в SUV-линейке трехрядного кроссовера может оказаться не такой уж плохой идеей.
- 2 447 777 РPorsche Cayenne Turbo 2013 в Москве
- 4 950 000 РPorsche Cayenne 2017 в Москве
- 2 120 000 РPorsche Cayenne 2012 в Москве
- 4 275 000 РPorsche Cayenne 2016 в Москве
- 11 800 000 РPorsche Cayenne Turbo 2018 в Москве
- 12 280 000 РPorsche Cayenne 2018 в Москве
- 5 499 000 РPorsche Cayenne 2015 в Москве
- 14 798 000 РPorsche Cayenne 2021 в Москве
- 16 580 000 РPorsche Cayenne 2021 в Москве
- 9 990 000 РPorsche Cayenne 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий