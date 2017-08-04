Porsche готовится к премьере нового 911 Speedster
Под капотом современного 911 Speedster скрывается 408-сильный двигатель в версии GT. Также транспорт получил мягкую мягкую складную крышу, широкие воздухозаборники и решётку радиатора, вмонтированную в передний бампер. Светодиодные огни ходового света расположены над нишами, предназначенных для приёма воздушных потоков и охлаждения тормозных колодок. Образ завершают черные увеличенные легкосплавные диски черного цвета. Также черный цвет дублируется на воздухозаборниках и в окантовке салона. Свежая генерация получила лобовое стекло с большим углом наклона, по сравнению со «старшим братом».
Эксперты уже сейчас прогнозируют популярность модели среди любителей открытых двухдверных автомобилей. Напомним, что автосалон во Фрарнкфурте откроется 12 сентября для уполномоченных СМИ, а с 16 по 24 сентября его смогут посетить все желающие.
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