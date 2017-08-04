4 августа 2017, 16:10

Porsche готовится к премьере нового 911 Speedster

Свежая генерация легендарной модели Porsche 911 Speedster будет представлена широкой публике на Франкфуртском автосалоне. Модификация Speedster является коллекционной версией кабриолета, родоначальником которого является старинный Porsche 356.
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Porsche 911
Выпускается с 1997 г.
Новый от 6 211 000 до 14 087 000 Р
Объявлений: 51
Отзывов: 2
Современные «спидстеры» отличаются специальным дизайном экстерьера и выпускаются в ограниченном количестве. Прошлая генерация спорткара была представлена в 2010 году, и было выпущено всего 356 экземпляров.

Под капотом современного 911 Speedster скрывается 408-сильный двигатель в версии GT. Также транспорт получил мягкую мягкую складную крышу, широкие воздухозаборники и решётку радиатора, вмонтированную в передний бампер. Светодиодные огни ходового света расположены над нишами, предназначенных для приёма воздушных потоков и охлаждения тормозных колодок. Образ завершают черные увеличенные легкосплавные диски черного цвета. Также черный цвет дублируется на воздухозаборниках и в окантовке салона. Свежая генерация получила лобовое стекло с большим углом наклона, по сравнению со «старшим братом».

Эксперты уже сейчас прогнозируют популярность модели среди любителей открытых двухдверных автомобилей. Напомним, что автосалон во Фрарнкфурте откроется 12 сентября для уполномоченных СМИ, а с 16 по 24 сентября его смогут посетить все желающие.

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Отзывы по теме
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3,3 секунды и уже 100км\ч? Нет, я бы не ней точно убился бы.
taran
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Переехал жить в Котельники и неделю назад, пьяный мужик въехал в мою машину, поцарапал дверь и бампер ( Начал искать и узнавать у знакомых про автосервисы которые занимаются кузовным ремонтом. Сам нашел три варианта куда можно было поехать, один из знакомых подсказал про сервис FasPlus он как раз был ...
ilshat09
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Porsche готовится к премьере нового 911 Speedster
{{model_1715}}Современные «спидстеры» отличаются специальным дизайном экстерьера и выпускаются в ограниченном количестве. Прошлая генерация спорткара была представлена в 2010 году, и было выпущено всего 356 экземпляров. Под капотом современного 911 Speedster скрывается 408-сильный двигатель в версии GT. Также транспорт получил мягкую мягкую складную крышу, широкие воздухозаборники и решётку радиатора, вмонтированную в передний бампер. Светодиодные огни ходового света расположены над нишами, предназначенных для приёма воздушных потоков и охлаждения тормозных колодок. Образ завершают черные увеличенные легкосплавные диски черного цвета. Также черный цвет дублируется на воздухозаборниках и в окантовке салона. Свежая генерация получила лобовое стекло с большим углом наклона, по сравнению со «старшим братом».Эксперты уже сейчас прогнозируют популярность модели среди любителей открытых двухдверных автомобилей. Напомним, что автосалон во Фрарнкфурте откроется 12 сентября для уполномоченных СМИ, а с 16 по 24 сентября его смогут посетить все желающие.
2017-08-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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