Porsche и порошок: полиции пришлось стрелять, чтобы остановить наркодилера
Нарушителем оказался 28-летний местный житель. В выброшенном пакете полицейские обнаружили килограмм белого кристаллического вещества. Экспертиза подтвердила, что речь идет о мефедроне – сильнодействующем синтетическом наркотике.
В отношении подозреваемого в сбыте запрещенных веществ были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП, связанным с нарушением правил дорожного движения, включая неповиновение сотрудникам полиции. Однако главным следствием оперативных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину заключили под стражу. История стала ярким примером того, как обычная проверка документов может привести к раскрытию серьезного преступления.
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Петербурженка искупала свой Porsche в проруби накануне Крещения
В Петербурге женщина-водитель окунула свой Porsche Macan в проруби пруда на Большой Горской улице в Дудергофе. Купание накануне Крещения оказалось вынужденным: всесезонная резина не смогла удержать машину от заноса.Читать далее
-
07.12.2024, 21:13
Продажи новых легковых автомобилей подскочили в Литве на 15%
По данным литовской государственной компании Regitra, ведущей реестры автотранспортных средств и водителей республики, в ноябре было зарегистрировано более 2,8 тысячи новых легковых автомобилей или на 15% больше, чем годом ранее. Интерес к электрокарам упал на 12%, регистрации в корпоративных парках – на 27%.Читать далее
-
20.03.2024, 00:17
Несколько моделей концерна Volkswagen стали жертвами новых правил кибербезопасности в Европе
Новые правила ЕС по кибербезопасности в новых автомобилях вынуждают автопроизводителей отказываться от некоторых моделей. Сократить ассортимент оказалось дешевле и проще, чем обновлять весь модельный ряд. Имена первых жертв уже известны.Читать далее
-
25.01.2024, 17:37
Представлен новый Porsche Macan: быстрее, больше, мощнее
Компания Porsche сделала ставку на автомобили с нулевым уровнем выбросов и презентовала абсолютно новый электрический кроссовер Macan, топовая версия которого на 0,36 секунды быстрее хардкорного Porsche 911 GT3.Читать далее
-
30.01.2023, 10:46
Глава Volkswagen AG Оливер Блюм: электрические Porsche Macan и Audi Q6 e-tron появятся в 2024 году
С недавних пор исполняющий обязанности генерального директора концерна Volkswagen, а до этого возглавлявший Porsche AG, 54-летний Оливер Блюм дал интервью газете Handelsblatt, в котором рассказал, почему происходят задержки с выпуском ряда электрических новинок. Читать далее
-
24.08.2022, 00:01
Война между ДВС и электрокарами вышла на новый уровень: смешная и очень дорогая авария
Каждый день по всему миру происходят тысячи и тысячи ДТП. Некоторые из них выглядят очень странно, как, например, эта авария в Мадриде с участием двух очень дорогих автомобилей PorscheЧитать далее
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- 17 350 000 РPorsche Macan 2024 в Москве
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