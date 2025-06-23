Porsche и порошок: полиции пришлось стрелять, чтобы остановить наркодилера

24.08.2022, 00:01

Война между ДВС и электрокарами вышла на новый уровень: смешная и очень дорогая авария

Каждый день по всему миру происходят тысячи и тысячи ДТП. Некоторые из них выглядят очень странно, как, например, эта авария в Мадриде с участием двух очень дорогих автомобилей PorscheЧитать далее