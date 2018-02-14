14 февраля 2018, 10:23

Porsche как часть интерьера

На голландском портале недвижимости Funda появилось объявление о продаже 4-этажного таунхауса в центре Гааги. Гараж на первом этаже хозяин превратил в гостиную, а его Porsche Cayenne стал предметом ее обстановки.
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  Porsche как часть интерьера Porsche Cayenne Porsche как часть интерьера Porsche Cayenne Porsche как часть интерьера Porsche Cayenne Porsche как часть интерьера Porsche Cayenne Porsche как часть интерьера Porsche Cayenne Porsche как часть интерьера
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фото
  
Первоначально первый этаж здания предназначался под просторный гараж на 4 автомобиля. Но владелец решил иначе и превратил помещение в гостиную или комнату отдыха. Радиаторов отопления не видно, поэтому в гараже должно быть ненамного теплее, чем на улице. Сейчас, зимой, там не слишком уютно. Светлый ковер с подтеками тоже выглядит не очень респектабельно. Но все это мелочи по сравнению с удовольствием расположиться на диване рядом со своим четырехколесным другом. 

Площадь гаража-гостиной 112 кв.метров. На этом же уровне расположена кладовая и санузел. А из гостиной есть сквозной выход во внутренний дворик. Общая площадь таунхауса (без учета гаража) 277 кв.метров. Стоимость – 1,6 млн евро.

Информацию о продаже необычного дома опубликовал голландский портал Autoblog. В комментариях читатели сходятся во мнении, что это гараж с мебелью, а не гостиная с автомобилем. Некоторые выражают опасения, что стоит открыть гаражную дверь, как прохожие уже в курсе всего, что творится в доме. И хорошо, если поблизости не окажется Свидетелей Иеговы. И вообще, в помещении нет окон, а, значит, не будет солнечного света. Автомобиль мог бы сыграть роль солнца, но Cayenne для этого подходит не лучшим образом.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин570
Объем двигателя4806
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл15.9
Загородный цикл8.9
Смешанный цикл11.5
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Юмор Порше Кайен, Каен
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Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
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cisco89
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buble
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Porsche как часть интерьера
Первоначально первый этаж здания предназначался под просторный гараж на 4 автомобиля. Но владелец решил иначе и превратил помещение в гостиную или комнату отдыха. Радиаторов отопления не видно, поэтому в гараже должно быть ненамного теплее, чем на улице. Сейчас, зимой, там не слишком уютно. Светлый ковер с подтеками тоже выглядит не очень респектабельно. Но все это мелочи по сравнению с удовольствием расположиться на диване рядом со своим четырехколесным другом. Площадь гаража-гостиной 112 кв.метров. На этом же уровне расположена кладовая и санузел. А из гостиной есть сквозной выход во внутренний дворик. Общая площадь таунхауса (без учета гаража) 277 кв.метров. Стоимость – 1,6 млн евро.Информацию о продаже необычного дома опубликовал голландский портал Autoblog. В комментариях читатели сходятся во мнении, что это гараж с мебелью, а не гостиная с автомобилем. Некоторые выражают опасения, что стоит открыть гаражную дверь, как прохожие уже в курсе всего, что творится в доме. И хорошо, если поблизости не окажется Свидетелей Иеговы. И вообще, в помещении нет окон, а, значит, не будет солнечного света. Автомобиль мог бы сыграть роль солнца, но Cayenne для этого подходит не лучшим образом.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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