Porsche как часть интерьера
На голландском портале недвижимости Funda появилось объявление о продаже 4-этажного таунхауса в центре Гааги. Гараж на первом этаже хозяин превратил в гостиную, а его Porsche Cayenne стал предметом ее обстановки.
Первоначально первый этаж здания предназначался под просторный гараж на 4 автомобиля. Но владелец решил иначе и превратил помещение в гостиную или комнату отдыха. Радиаторов отопления не видно, поэтому в гараже должно быть ненамного теплее, чем на улице. Сейчас, зимой, там не слишком уютно. Светлый ковер с подтеками тоже выглядит не очень респектабельно. Но все это мелочи по сравнению с удовольствием расположиться на диване рядом со своим четырехколесным другом.
Площадь гаража-гостиной 112 кв.метров. На этом же уровне расположена кладовая и санузел. А из гостиной есть сквозной выход во внутренний дворик. Общая площадь таунхауса (без учета гаража) 277 кв.метров. Стоимость – 1,6 млн евро.
Информацию о продаже необычного дома опубликовал голландский портал Autoblog. В комментариях читатели сходятся во мнении, что это гараж с мебелью, а не гостиная с автомобилем. Некоторые выражают опасения, что стоит открыть гаражную дверь, как прохожие уже в курсе всего, что творится в доме. И хорошо, если поблизости не окажется Свидетелей Иеговы. И вообще, в помещении нет окон, а, значит, не будет солнечного света. Автомобиль мог бы сыграть роль солнца, но Cayenne для этого подходит не лучшим образом.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayenne Turbo S 4.8 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|570
|Объем двигателя
|4806
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.9
|Загородный цикл
|8.9
|Смешанный цикл
|11.5
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Отзывы по теме
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