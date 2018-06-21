21 июня 2018, 09:38

Porsche купила акции хорватской Rimac

Компания Porsche приобрела 10-процентный пакет акций хорватской компании Rimac Automobili. Немецкий автопроизводитель продемонстрировал, таким образом, серьезную заинтересованность электрическими технологиями.
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Porsche купила акции хорватской Rimac Porsche
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Известие о сделке пришло ровно через 10 дней после того, как Porsche дал имя своему первому электрокару. Серийную версию концепта Mission E назовут Taycan. Конечно, Porsche является лишь формальным покупателем акций. Выгоду из сделки извлечет весь концерн Volkswagen. По похожей схеме компании Audi, например, принадлежит Lamborghini. 

Глава хорватской Rimac Automobili Мате Римац (справа на втором фото) начинал свои первые эксперименты с электрическими силовыми установками, когда ему было 19 лет, в 2007 году в гараже отца. Сейчас штат сотрудников насчитывает 400 человек. Среди профессионалов отрасли компанию знают, как производителя и поставщика высокотехнологичных компонентов для электрокаров. Ее партнерами являются Koеnigsegg, Aston Martin, Jaguar Land Rover и Renault.
 
Но мировую известность компании принес электрический суперкар Rimac Concept_One, а вслед за ним и C Two. Тираж второго автомобиля должен составить 150 экземпляров, и все они уже зарезервированы по предзаказам. Поэтому свободные средства сейчас будут для Rimac Automobili очень кстати.
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Porsche купила акции хорватской Rimac
{{material_123201}}Известие о сделке пришло ровно через 10 дней после того, как Porsche дал имя своему первому электрокару. Серийную версию концепта Mission E назовут Taycan. Конечно, Porsche является лишь формальным покупателем акций. Выгоду из сделки извлечет весь концерн Volkswagen. По похожей схеме компании Audi, например, принадлежит Lamborghini. Глава хорватской Rimac Automobili Мате Римац (справа на втором фото) начинал свои первые эксперименты с электрическими силовыми установками, когда ему было 19 лет, в 2007 году в гараже отца. Сейчас штат сотрудников насчитывает 400 человек. Среди профессионалов отрасли компанию знают, как производителя и поставщика высокотехнологичных компонентов для электрокаров. Ее партнерами являются Koеnigsegg, Aston Martin, Jaguar Land Rover и Renault. Но мировую известность компании принес электрический суперкар Rimac Concept_One, а вслед за ним и C Two. Тираж второго автомобиля должен составить 150 экземпляров, и все они уже зарезервированы по предзаказам. Поэтому свободные средства сейчас будут для Rimac Automobili очень кстати.
2018-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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