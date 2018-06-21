Porsche купила акции хорватской Rimac
Компания Porsche приобрела 10-процентный пакет акций хорватской компании Rimac Automobili. Немецкий автопроизводитель продемонстрировал, таким образом, серьезную заинтересованность электрическими технологиями.
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Хорватская компания Rimac объявила о начале приема заказов на электрический гиперкар C_Two. Подать заявку ...Читать далее
Глава хорватской Rimac Automobili Мате Римац (справа на втором фото) начинал свои первые эксперименты с электрическими силовыми установками, когда ему было 19 лет, в 2007 году в гараже отца. Сейчас штат сотрудников насчитывает 400 человек. Среди профессионалов отрасли компанию знают, как производителя и поставщика высокотехнологичных компонентов для электрокаров. Ее партнерами являются Koеnigsegg, Aston Martin, Jaguar Land Rover и Renault.
Но мировую известность компании принес электрический суперкар Rimac Concept_One, а вслед за ним и C Two. Тираж второго автомобиля должен составить 150 экземпляров, и все они уже зарезервированы по предзаказам. Поэтому свободные средства сейчас будут для Rimac Automobili очень кстати.
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