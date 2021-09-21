Porsche Macan останется без бензиновых версий к 2024 году
Фото: Драйв
Как рассказал глава продуктовой линейки Porsche Себастьян Штайгер в интервью изданию Autoсar, пока окончательного решения еще не принято, но вероятно в 2024 году Macan сменит бензиновые моторы на электрические. В 2025 году вступает в силу новый экологический стандарт Евро-7, поэтому в Porsche все силы сейчас брошены на разработку электрокаров.
В 2022 году должна состояться премьера первого электрического кроссовера марки, а в 2023 году он поступит в продажу. Новинку построят на платформе Premium Platform Electric (РРЕ), которая лежит в основе спорткара Taycan. Прототипы электрического Porsche Macan уже проходят дорожные испытания (второе фото). Выпускать модель будет завод в Лейпциге.
- 7 750 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 12 100 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 17 400 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 3 050 000 РPorsche Macan S 2015 в Москве
- 13 974 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 14 207 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 5 287 000 РPorsche Macan 2020 в Москве
- 6 848 000 РPorsche Macan 2021 в Москве
- 7 118 000 РPorsche Macan 2021 в Москве
- 7 220 000 РPorsche Macan 2021 в Москве
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