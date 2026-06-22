Почему Porsche отказывается от гонки за объемами и что ждет новые модели бренда

22 июня 2026, 18:45
Porsche меняет стратегию: сокращение модельного ряда и ставка на прибыльность
Porsche меняет стратегию: сокращение модельного ряда и ставка на прибыльность
Porsche пересматривает свой подход к бизнесу: теперь компания делает ставку не на количество проданных машин, а на маржинальность и оптимизацию расходов. Это решение связано с падением прибыли и изменениями на ключевых рынках. Как это повлияет на будущее модельной линейки и что ждет поклонников марки - в нашем материале.
Рынок автомобилей переживает не лучшие времена, и даже такие гиганты, как Porsche, вынуждены пересматривать приоритеты. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий производитель отказался от погони за рекордными продажами и сосредоточился на прибыльности, сужая модельный ряд и оптимизируя внутренние процессы.
Столь резкая смена курса привела к заметному падению финансовых показателей. За прошлый год операционная прибыль Porsche снизилась с 5,64 млрд до 413 млн евро, а маржа упала с 14,1 % до 1,1 %. Основной удар пришёлся на китайский рынок, где спрос на автомобили премиальных марок существенно сократился. В Европе ситуацию усугубили перебои с поставками бензиновых моделей, а дополнительные расходы на пересмотр продуктовой стратегии составили почти 4 млрд евро.
В ответ на эти вызовы руководство Porsche во главе с Михаэлем Лайтерсом запускает масштабную программу жёсткого контроля издержек и пересмотра производственных мощностей. Уже к лету 2026 года компания планирует сформировать новую структуру расходов. О кадровых перспективах официально не сообщается, однако делается акцент на повышении эффективности производства и более тесном сотрудничестве с Audi для оптимизации затрат на разработку.
Вместо расширения линейки Porsche теперь делает ставку на выпуск наиболее маржинальных моделей и адаптируется к смешанному спросу — как на электромобили, так и на классические ДВС. Например, серия 718 получит как электрические, так и бензиновые версии, чтобы сохранить интерес поклонников традиционных спорткаров и одновременно поддержать новые технологии.
В то же время судьба флагманских внедорожников остаётся под вопросом. Проект K1, который должен был стать электрическим внедорожником выше Cayenne, пока не получил окончательного одобрения. Если маржинальность не оправдает вложений, Porsche готов отказаться от этой модели, несмотря на тесное партнёрство с Audi Q9.
Для российского рынка подобная стратегия может быть особенно интересна: сокращение модельного ряда и упор на премиальные версии способны привести к появлению более эксклюзивных предложений, а интеграция с Audi — к внедрению новых технологий и платформ. Кроме того, опыт Porsche может оказаться полезным для других брендов как пример того, как противостоять падению спроса за счёт оптимизации расходов.
В целом, отказ Porsche от массового расширения и переход к стратегии прибыльности отражают глобальные тренды в автопроме. С учётом ужесточения экологических требований, роста затрат на разработку и перехода на альтернативные источники энергии, такой подход может стать новым стандартом для премиальных марок. Для покупателей это означает более чёткий выбор между доступными и инновационными моделями, а для рынка — возможное сокращение ассортимента, но при этом повышение качества и технологичности автомобилей.
Похожие материалы Порше, Ауди
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.Читать далее
-
23.06.2026, 20:09
Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет
На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.Читать далее
Похожие материалы Порше, Ауди
-
23.06.2026, 20:29
Сколько реально стоит содержание Belgee X50 в Москве за 5 лет: неожиданные цифры
Владельцы Belgee X50 в столичном регионе могут столкнуться с расходами на обслуживание, которые за пять лет почти достигают половины стоимости нового автомобиля. Эксперты разобрали, из чего складывается эта сумма и почему даже доступные кроссоверы требуют серьезных вложений.Читать далее
-
23.06.2026, 20:24
Subaru готовит новый хэтчбек с механикой и турбомотором - детали и сроки
Subaru официально подтвердила выпуск нового спортивного хэтчбека с механической коробкой и турбированным оппозитником. Модель обещает стать альтернативой Toyota GR Corolla и вернет в линейку пятидверный WRX. Почему это важно для рынка и поклонников марки - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:19
Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн
В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:15
Локализация электромобиля Атом: сколько баллов набрал российский проект
Российский электромобиль Атом стартует с уровнем локализации 1960 баллов из 7000 возможных. Это решение уже влияет на госзакупки, компенсации и стоимость машины для покупателей. Разбираемся, что это значит для рынка и водителей.Читать далее
-
23.06.2026, 20:09
Фургон «Руссо-Балтъ» Ф20: кузов из нержавеющей стали и заявленный ресурс 100 лет
На российском рынке готовится к выходу коммерческий электрофургон «Руссо-Балтъ» Ф20 с полностью стальным кузовом. Производитель обещает срок службы до 100 лет, а модель ориентирована на индивидуальные заказы. Почему это событие может изменить подход к коммерческому транспорту - в материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:05
KTM 790 Duke 2027: новые подвеска и эргономика, свежий дизайн и снижение веса
KTM 790 Duke 2027 модельного года выходит с самыми заметными обновлениями за всю историю модели. Производитель сделал акцент на улучшении управляемости, эргономики и внешнего вида, сохранив при этом узнаваемый характер байка. Почему эти перемены важны для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 20:00
Belgee X50+ 2026: новый мотор, обновленный салон и неожиданное снижение цены
Обновленный Belgee X50+ 2026 года удивил сочетанием свежих технологий и сниженной цены, но при этом лишился части прежней резвости. Эксперты отмечают перемены в салоне, оснащении и поведении на дороге - стоит ли теперь рассматривать этот кроссовер как лучший выбор в сегменте?Читать далее
-
23.06.2026, 19:49
Почему провалился Volga Siber: главные ошибки и уроки для российского автопрома
Volga Siber задумывался как современный и надежный седан для российского рынка, но проект завершился неудачей. Почему автомобиль с хорошими характеристиками не смог завоевать покупателей - разбор ключевых причин и последствий для отрасли.Читать далее
-
23.06.2026, 19:39
BYD Seal 08: новые детали интерьера и зарядка за 5 минут - что ждет покупателей
BYD раскрыла интерьер и ключевые особенности флагманского седана Seal 08, который выходит на рынок уже в июле. Модель выделяется не только запасом хода до 900 км, но и возможностью пополнить батарею на 400 км всего за 5 минут. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
23.06.2026, 19:36
В «Яндекс Картах» и «Навигаторе» появился новый режим для CarPlay и Android Auto
Владельцы автомобилей с Apple CarPlay и Android Auto теперь могут использовать обновленные «Яндекс Карты» и «Навигатор» с новым режимом «По шагам». Это решение особенно актуально для поездок в местах с плохим GPS-сигналом и плотной застройкой.Читать далее