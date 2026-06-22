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Автор: Мария Степанова

22 июня 2026, 18:45

Porsche меняет стратегию: сокращение модельного ряда и ставка на прибыльность

Porsche меняет стратегию: сокращение модельного ряда и ставка на прибыльность

Почему Porsche отказывается от гонки за объемами и что ждет новые модели бренда

Porsche меняет стратегию: сокращение модельного ряда и ставка на прибыльность

Porsche пересматривает свой подход к бизнесу: теперь компания делает ставку не на количество проданных машин, а на маржинальность и оптимизацию расходов. Это решение связано с падением прибыли и изменениями на ключевых рынках. Как это повлияет на будущее модельной линейки и что ждет поклонников марки - в нашем материале.

Porsche пересматривает свой подход к бизнесу: теперь компания делает ставку не на количество проданных машин, а на маржинальность и оптимизацию расходов. Это решение связано с падением прибыли и изменениями на ключевых рынках. Как это повлияет на будущее модельной линейки и что ждет поклонников марки - в нашем материале.

Рынок автомобилей переживает не лучшие времена, и даже такие гиганты, как Porsche, вынуждены пересматривать приоритеты. Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, немецкий производитель отказался от погони за рекордными продажами и сосредоточился на прибыльности, сужая модельный ряд и оптимизируя внутренние процессы.

Столь резкая смена курса привела к заметному падению финансовых показателей. За прошлый год операционная прибыль Porsche снизилась с 5,64 млрд до 413 млн евро, а маржа упала с 14,1 % до 1,1 %. Основной удар пришёлся на китайский рынок, где спрос на автомобили премиальных марок существенно сократился. В Европе ситуацию усугубили перебои с поставками бензиновых моделей, а дополнительные расходы на пересмотр продуктовой стратегии составили почти 4 млрд евро.

В ответ на эти вызовы руководство Porsche во главе с Михаэлем Лайтерсом запускает масштабную программу жёсткого контроля издержек и пересмотра производственных мощностей. Уже к лету 2026 года компания планирует сформировать новую структуру расходов. О кадровых перспективах официально не сообщается, однако делается акцент на повышении эффективности производства и более тесном сотрудничестве с Audi для оптимизации затрат на разработку.

Вместо расширения линейки Porsche теперь делает ставку на выпуск наиболее маржинальных моделей и адаптируется к смешанному спросу — как на электромобили, так и на классические ДВС. Например, серия 718 получит как электрические, так и бензиновые версии, чтобы сохранить интерес поклонников традиционных спорткаров и одновременно поддержать новые технологии.

В то же время судьба флагманских внедорожников остаётся под вопросом. Проект K1, который должен был стать электрическим внедорожником выше Cayenne, пока не получил окончательного одобрения. Если маржинальность не оправдает вложений, Porsche готов отказаться от этой модели, несмотря на тесное партнёрство с Audi Q9.

Для российского рынка подобная стратегия может быть особенно интересна: сокращение модельного ряда и упор на премиальные версии способны привести к появлению более эксклюзивных предложений, а интеграция с Audi — к внедрению новых технологий и платформ. Кроме того, опыт Porsche может оказаться полезным для других брендов как пример того, как противостоять падению спроса за счёт оптимизации расходов.

В целом, отказ Porsche от массового расширения и переход к стратегии прибыльности отражают глобальные тренды в автопроме. С учётом ужесточения экологических требований, роста затрат на разработку и перехода на альтернативные источники энергии, такой подход может стать новым стандартом для премиальных марок. Для покупателей это означает более чёткий выбор между доступными и инновационными моделями, а для рынка — возможное сокращение ассортимента, но при этом повышение качества и технологичности автомобилей.

Упомянутые марки: Porsche, Audi
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