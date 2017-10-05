Porsche Mission E снят в серийном кузове
По предварительным данным, техническая «начинка» также будет идентичной. Как и концепт, серийный Mission E будет оснащаться двумя электрическими двигателями с суммарной силовой отдачей более 600 «лошадей». Это позволит модели развивать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. При движении в европейском режиме NEDC запаса аккумуляторов хватит на преодоление 500 км. Для зарядки до 80% потребуется 15 минут.
Товарная версия электрокара появится в 2019-2020 году, а его стоимость не превысит цену хэтчбека Panamera в базовой комплектации, то есть около 90 000 евро. На рынок выйдет несколько модификаций, отличающиеся мощностью двигателей и емкостью аккумуляторов. Отличить их можно будет по фирменным индексам S и GTS.
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