5 октября 2017, 16:59

Porsche Mission E снят в серийном кузове

Фотошпионы заметили ездовой прототип электрического спорткара Porsche Mission E в серийном кузове. Автомобиль был сфотографирован во время дорожных испытаний недалеко от исследовательского центра компании.
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  Porsche Mission E снят в серийном кузове Porsche Porsche Mission E снят в серийном кузове Porsche Porsche Mission E снят в серийном кузове
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Внешность новинки спрятана под плотным камуфляжем. Но даже так заметно, что кузов модели имеет общие черты с концептом Mission E, представленным в 2015 году. У автомобилей схожи размеры, форма кузова и линия стекол. Основное отличие заключается в оснащении серийной версии стандартными задними дверями, в то время как концепт имел заднепетельные двери, открывающиеся против хода движения. В целом стилистическое решение у моделей общее.

По предварительным данным, техническая «начинка» также будет идентичной. Как и концепт, серийный Mission E будет оснащаться двумя электрическими двигателями с суммарной силовой отдачей более 600 «лошадей». Это позволит модели развивать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. При движении в европейском режиме NEDC запаса аккумуляторов хватит на преодоление 500 км. Для зарядки до 80% потребуется 15 минут.

Товарная версия электрокара появится в 2019-2020 году, а его стоимость не превысит цену хэтчбека Panamera в базовой комплектации, то есть около 90 000 евро. На рынок выйдет несколько модификаций, отличающиеся мощностью двигателей и емкостью аккумуляторов. Отличить их можно будет по фирменным индексам S и GTS.

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в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche Mission E снят в серийном кузове
{{material_120994}}Внешность новинки спрятана под плотным камуфляжем. Но даже так заметно, что кузов модели имеет общие черты с концептом Mission E, представленным в 2015 году. У автомобилей схожи размеры, форма кузова и линия стекол. Основное отличие заключается в оснащении серийной версии стандартными задними дверями, в то время как концепт имел заднепетельные двери, открывающиеся против хода движения. В целом стилистическое решение у моделей общее.По предварительным данным, техническая «начинка» также будет идентичной. Как и концепт, серийный Mission E будет оснащаться двумя электрическими двигателями с суммарной силовой отдачей более 600 «лошадей». Это позволит модели развивать скорость до 100 км/ч за 3,5 секунды. При движении в европейском режиме NEDC запаса аккумуляторов хватит на преодоление 500 км. Для зарядки до 80% потребуется 15 минут.Товарная версия электрокара появится в 2019-2020 году, а его стоимость не превысит цену хэтчбека Panamera в базовой комплектации, то есть около 90 000 евро. На рынок выйдет несколько модификаций, отличающиеся мощностью двигателей и емкостью аккумуляторов. Отличить их можно будет по фирменным индексам S и GTS.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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