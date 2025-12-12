Немецкий автогигант готовит крупнейшие сокращения: что ждет легендарный бренд

Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии

Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.

Над одним из столпов немецкой автомобильной промышленности, компанией Porsche, сгущаются тучи. Руководство легендарного бренда рассматривает возможность беспрецедентного сокращения персонала на своих заводах в Германии. Потенциально без работы может остаться каждый четвертый сотрудник, что в абсолютных цифрах составляет около пяти тысяч человек. Эта новость стала настоящим шоком как для работников, так и для экспертов отрасли.

Информацию о грядущих увольнениях обнародовал глава производственного совета Ибрагим Аслан, о чем сообщает «Российская Газета». По его словам, основной причиной столь радикальных мер является стремление менеджмента оптимизировать расходы. Один из главных путей экономии - перенос части производственных мощностей в страны, где рабочая сила обходится значительно дешевле. Этот шаг, по мнению руководства, позволит компании сохранить конкурентоспособность на мировом рынке, который становится все более агрессивным.

Под угрозой сокращения оказались сотрудники ключевых площадок Porsche. Речь идет не только о главном заводе в Цуффенхаузене, но и о центре разработок в Вайсахе, а также о нескольких более мелких предприятиях. Суммарно на этих объектах трудятся около 23 тысяч специалистов. Если план по переносу производства будет реализован, эти увольнения станут самыми масштабными за всю долгую и славную историю марки.

Профсоюзы и представители рабочих коллективов бьют тревогу. Уже состоялись первые раунды переговоров с руководством, однако они пока не принесли конкретных результатов. Действующие соглашения гарантируют сохранение рабочих мест до 2030 года, но производственный совет настаивает на продлении этих гарантий еще на пять лет, до 2035 года. Работники опасаются, что компания может найти способы обойти текущие договоренности.

Ситуация в Porsche - не единичный случай для европейского автопрома. Многие производители сталкиваются с ростом издержек, связанных с энергоносителями, логистикой и необходимостью инвестировать миллиарды в разработку электромобилей. Не так давно о сокращении около тысячи сотрудников объявила шведская компания Volvo Cars, которая также стремится снизить расходы. Похоже, автоиндустрия Старого Света вступает в эпоху болезненных трансформаций, и будущее тысяч высококвалифицированных специалистов оказалось под большим вопросом.