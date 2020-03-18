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18 марта 2020, 01:23

Porsche напечатает кресла на 3D-принтере

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Фото: tarantas.news
Компания Porsche начнет изготавливать автомобильные кресла на 3D-принтере. Первыми протестируют новую технологию печати деталей на 3D-принтере, владельцы гоночных спорткаров автопроизводителя.
Porsche напечатает кресла на 3D принтере

Фото: tarantas.news

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На 3D-принтере частично изготавливаются центральная часть подушки и спинки кресла. Для этого используют конструкционный материал — полиуретан. Внешняя обивка кресла выполнена из материала Racetex с крупной перфорацией. Детали, выполненные непривычным способом, инженеры покрасили в яркие цвета, их можно увидеть в специальные отверстия в сиденьях.

Разработка Porsche позволяет выбирать один из 3-х уровней жесткости, также доступно любое цветовое решение. Первая партия из 40 распечатанных на 3D-принтере кресел с шеститочечными ремнями безопасности будет доступна уже к маю 2020 года. В первую очередь новый продукт предложат владельцам гоночных купе Porsche 718 и Porsche 911, участвующих в чемпионатах Европы. 

После того, как кресла протестируют профессионалы, модель отправят на доработку, а уже с середины 2021 года сиденья, изготовленные с применением деталей, напечатанных на 3D-принтере, поступят в свободную продажу и будут устанавливаться и на дорожные модели Porsche.

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Porsche напечатает кресла на 3D-принтере
{{material_129090}}На 3D-принтере частично изготавливаются центральная часть подушки и спинки кресла. Для этого используют конструкционный материал — полиуретан. Внешняя обивка кресла выполнена из материала Racetex с крупной перфорацией. Детали, выполненные непривычным способом, инженеры покрасили в яркие цвета, их можно увидеть в специальные отверстия в сиденьях.Разработка Porsche позволяет выбирать один из 3-х уровней жесткости, также доступно любое цветовое решение. Первая партия из 40 распечатанных на 3D-принтере кресел с шеститочечными ремнями безопасности будет доступна уже к маю 2020 года. В первую очередь новый продукт предложат владельцам гоночных купе Porsche 718 и Porsche 911, участвующих в чемпионатах Европы. После того, как кресла протестируют профессионалы, модель отправят на доработку, а уже с середины 2021 года сиденья, изготовленные с применением деталей, напечатанных на 3D-принтере, поступят в свободную продажу и будут устанавливаться и на дорожные модели Porsche.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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