18 марта 2020, 01:23
Porsche напечатает кресла на 3D-принтере
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Фото: tarantas.news
Компания Porsche начнет изготавливать автомобильные кресла на 3D-принтере. Первыми протестируют новую технологию печати деталей на 3D-принтере, владельцы гоночных спорткаров автопроизводителя.
Фото: tarantas.news
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Разработка Porsche позволяет выбирать один из 3-х уровней жесткости, также доступно любое цветовое решение. Первая партия из 40 распечатанных на 3D-принтере кресел с шеститочечными ремнями безопасности будет доступна уже к маю 2020 года. В первую очередь новый продукт предложат владельцам гоночных купе Porsche 718 и Porsche 911, участвующих в чемпионатах Европы.
После того, как кресла протестируют профессионалы, модель отправят на доработку, а уже с середины 2021 года сиденья, изготовленные с применением деталей, напечатанных на 3D-принтере, поступят в свободную продажу и будут устанавливаться и на дорожные модели Porsche.
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Да, крутые тачки, красивые. Только вот когда они доедут до России, ценник то с таким курсом еще вырастет. А говорят у нас кризис...
как по мне, он классный!
F-type помоему достоин и первого места) ) Самая стильная тачка из представленных, имхо! Тем более что речь про кабриолеты!) А уж как он едет, мм...) А еще крутая фишка - кнопка изменения звука выхлопа на дорогих версиях) ) и тогда уж точно все шеи посворачивают) )
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