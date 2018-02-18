18 февраля 2018, 14:59

Porsche напечатает запчасти на 3D-принтере

Детали для редких классических автомобилей всегда были в дефиците. Запасы склада подразделения Porsche Classic начали истощаться. Некоторые запчасти можно изготовить на современных станках по имеющимся спецификациям. Но для выпуска других требуется вновь строить отдельную производственную линию. Специалисты Porsche нашли выход – печатать редкие детали на 3D-принтере.
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Сейчас Porsche печатает 9 видов деталей. В дальнейшем список пополнится еще двадцатью. Это будут по-настоящему редкие детали, ведь общий перечень доступных запчастей из арсенала Porsche Classic включает в себя 52 000 позиций.

Модель Porsche 959 выпустили тиражом всего в 292 экземпляра. Неудивительно, что запчасти к ним практически не достать. Изготовить для них традиционным способом, например, рычаги сцепления было бы очень дорогим удовольствием. Поэтому Porsche прибегнет к лазерной печати, создавая слой за слоем деталь из расплавленного стального порошка. Толщина каждого слоя не превышает 0,1 мм. Напечатанные таким способом детали должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к оригинальным запчастям. Инженеры проводят испытания на устойчивость к маслам, топливу, кислоте и высокому давлению.

Теперь владельцы классических автомобилей марки, обратившись в Porsche Classic, больше не услышат приговор «деталь недоступна». Компания намерена распечатывать как стальные, так и пластиковые запчасти. При необходимости компоненты могут производиться поштучно, по индивидуальным заказам. Для 3D-печати необходимо лишь провести предварительное трехмерное сканирование детали.
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в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Porsche напечатает запчасти на 3D-принтере
{{material_120921}}Сейчас Porsche печатает 9 видов деталей. В дальнейшем список пополнится еще двадцатью. Это будут по-настоящему редкие детали, ведь общий перечень доступных запчастей из арсенала Porsche Classic включает в себя 52 000 позиций.Модель Porsche 959 выпустили тиражом всего в 292 экземпляра. Неудивительно, что запчасти к ним практически не достать. Изготовить для них традиционным способом, например, рычаги сцепления было бы очень дорогим удовольствием. Поэтому Porsche прибегнет к лазерной печати, создавая слой за слоем деталь из расплавленного стального порошка. Толщина каждого слоя не превышает 0,1 мм. Напечатанные таким способом детали должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к оригинальным запчастям. Инженеры проводят испытания на устойчивость к маслам, топливу, кислоте и высокому давлению.Теперь владельцы классических автомобилей марки, обратившись в Porsche Classic, больше не услышат приговор «деталь недоступна». Компания намерена распечатывать как стальные, так и пластиковые запчасти. При необходимости компоненты могут производиться поштучно, по индивидуальным заказам. Для 3D-печати необходимо лишь провести предварительное трехмерное сканирование детали.
2018-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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