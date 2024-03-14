Porsche назвала размер премии, который получат сотрудники по итогам 2023 года. Она в два раза больше, чем выплатил Volkswagen

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В прошлом году Porsche удалось увеличить продажи своих спорткаров и, как следствие, прибыль. От этого выиграют и рядовые сотрудники. Ежегодная премия на предприятиях компании всегда была высокой, но в этом году она вырастет еще почти на 10%. По итогам 2021 года сотрудники Porsche получили до 7 900 евро, по итогам 2022-го – до 9 050 евро, а по итогам 2023-го получат до 9 690 евро или порядка 969 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.

Деньги будут выплачены вместе с апрельской зарплатой, цитирует издание Handelsblatt пресс-службу компании. Выплату должны получить все сотрудники предприятий в Германии, постоянно работающие в Porsche AG и ее дочерних предприятиях: всего более 28 000 человек. Для сравнения, в материнской компании Volkswagen за прошлый год сотрудники получили премию в размере 4 735 евро.

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