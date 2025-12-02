Почему Porsche 911 не станет подключаемым гибридом в обозримом будущем – неожиданные детали

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

2 декабря 2025, 14:52

Руководство Porsche не спешит внедрять подключаемую гибридную технологию в легендарный 911. Причины кроются в особенностях конструкции и технических ограничениях. Ожидать появления гибридной версии в ближайшие годы не стоит. Подробности – в нашем материале.

В ближайшие годы сторонникам Porsche 911 не стоит ждать показа версии с подключаемым гибридом. Как стало известно из международных автомобильных изданий, руководство компании не видит возможности реализовать подобную модификацию на современном этапе развития моделей.

Главная причина кроется в уникальной архитектуре 911. Заднемоторная компоновка, которая является визитной карточкой этой модели, не позволяет без серьезных изменений интегрировать крупную батарею и современный электромотор. Любая попытка добавить гибридную систему потребует некоторых доработок, что может сказаться на балансе, управляемости и характере автомобиля.

В Porsche отмечают, что для сохранения фирменных ездовых качеств 911 приходится искать компромиссы. Внедрение аккумуляторной батареи и дополнительное оборудование приводят к увеличению массы и увеличению развесовки, а это может повлиять на динамику и удовольствие от вождения, из-за которого так ценят этот спорткар.

Кроме того, инженеры сталкиваются с ограничениями по размещению компонентов. В отличие от моделей с передним или центральным расположением двигателя, в 911 крайне мало свободного места для размещения аккумуляторов и электромоторов. Это усложняет задачу и делает проект экономически нецелесообразным на данном этапе.

В компании отмечают, что в будущих технологиях лучше реализовать подключаемый гибрид без последствий для традиционных качеств 911. Однако сейчас приоритетом остается сохранение уникального характера модели и ее узнаваемых черт. Поэтому современное поколение Porsche 911 по-прежнему придерживается классических силовых установок, а электрифицированный подключаемый гибридный модуль откладывается на неопределенный срок.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Porsche
