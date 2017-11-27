Porsche объявил о создании первого электрокроссовера в истории марки
Планы по созданию электромобиля озвучил руководитель отдела перспективных разработок немецкого бренда Михаэль Штайнер По его словам, электрификацию продуктовой линейки Porsche начинает с концепта Mission E (на фото – ред.), который находится между 911 и Panamera, поэтому логично, что компания намерена сбалансировать модельный ряд электромобилем в классе кроссоверов.
По словам г-на Штайнера, первый вседорожник с нулевым выхлопом будет способен преодолевать без подзарядки порядка 500 километров. Кроме того, конструкторы Porsche разрабатывают сразу несколько модификаций новинки, различающихся объёмом аккумуляторной батареи и некоторыми другими параметрами.
Серийный выпуск премиального электромобиля запланирован на 2019 год. Впоследствии сама новинка и применённые в процессе её создания технологии станут платформой для расширения электрической модельной линейки немецкого бренда.
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