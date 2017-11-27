27 ноября 2017, 16:07

Porsche объявил о создании первого электрокроссовера в истории марки

У Porsche может появиться кроссовер с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу. Полностью электрический 4-дверный вседорожник ознаменует вхождение бренда в совершенно новый для него сегмент, в котором сегодня безоговорочно лидирует Tesla Model S, и куда стремится войти Mercedes-Benz.
^

Планы по созданию электромобиля озвучил руководитель отдела перспективных разработок немецкого бренда Михаэль Штайнер По его словам, электрификацию продуктовой линейки Porsche начинает с концепта Mission E (на фото – ред.), который находится между 911 и Panamera, поэтому логично, что компания намерена сбалансировать модельный ряд электромобилем в классе кроссоверов.

Ранее мы писали
Пока первый электрический спорткар Porsche Mission Е готовится к премьере, автолюбители пытаются понять, как ...
Читать далее
Напомним, что мировая премьера концепта Mission E состоялась в сентябре 2015 года на открытии международного автосалона во Франкфурте. Тогда же были названы технические характеристики новинки: 2 электромотора суммарной мощностью более 600 л. с. и, как следствие, разгон с места до первой «сотни» за 3,5 секунды и до второй – менее чем за 12 секунд.

По словам г-на Штайнера, первый вседорожник с нулевым выхлопом будет способен преодолевать без подзарядки порядка 500 километров. Кроме того, конструкторы Porsche разрабатывают сразу несколько модификаций новинки, различающихся объёмом аккумуляторной батареи и некоторыми другими параметрами.

Серийный выпуск премиального электромобиля запланирован на 2019 год. Впоследствии сама новинка и применённые в процессе её создания технологии станут платформой для расширения электрической модельной линейки немецкого бренда.

Новинки и концепт кары Порше

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Что делать в дороге при признаках обморожения
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Porsche объявил о создании первого электрокроссовера в истории марки
Планы по созданию электромобиля озвучил руководитель отдела перспективных разработок немецкого бренда Михаэль Штайнер По его словам, электрификацию продуктовой линейки Porsche начинает с концепта Mission E (на фото – ред.), который находится между 911 и Panamera, поэтому логично, что компания намерена сбалансировать модельный ряд электромобилем в классе кроссоверов.{{material_121300}} Напомним, что мировая премьера концепта Mission E состоялась в сентябре 2015 года на открытии международного автосалона во Франкфурте. Тогда же были названы технические характеристики новинки: 2 электромотора суммарной мощностью более 600 л. с. и, как следствие, разгон с места до первой «сотни» за 3,5 секунды и до второй – менее чем за 12 секунд.По словам г-на Штайнера, первый вседорожник с нулевым выхлопом будет способен преодолевать без подзарядки порядка 500 километров. Кроме того, конструкторы Porsche разрабатывают сразу несколько модификаций новинки, различающихся объёмом аккумуляторной батареи и некоторыми другими параметрами.Серийный выпуск премиального электромобиля запланирован на 2019 год. Впоследствии сама новинка и применённые в процессе её создания технологии станут платформой для расширения электрической модельной линейки немецкого бренда.
2017-11-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калужская область Саратов Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG