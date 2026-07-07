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Автор: Дарья Климова

7 июля 2026, 13:59

Porsche объявила о масштабном сокращении штата в Германии: детали реструктуризации

Porsche объявила о масштабном сокращении штата в Германии: детали реструктуризации

1900 рабочих мест к 2029 году: пугающие планы Porsche и их последствия для автоиндустрии

Porsche объявила о масштабном сокращении штата в Германии: детали реструктуризации

Porsche запускает новую волну сокращений: под ударом оказались тысячи сотрудников, включая управленцев и инженеров. Какие перемены ждут немецкий автогигант, что это значит для рынка и почему эксперты считают этот шаг неизбежным - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения затронут не только постоянный, но и временный персонал.

Porsche запускает новую волну сокращений: под ударом оказались тысячи сотрудников, включая управленцев и инженеров. Какие перемены ждут немецкий автогигант, что это значит для рынка и почему эксперты считают этот шаг неизбежным - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения затронут не только постоянный, но и временный персонал.

Новость о масштабном сокращении штата в Porsche вызвала широкий резонанс среди российских автолюбителей и специалистов. Причина проста: любые перемены в структуре одного из ведущих мировых автопроизводителей могут повлиять на рынок, цепочки поставок и даже на стоимость автомобилей в России. Как пишет Handelsblatt, компания объявила о планах уволить около 4000 сотрудников в Германии, что составляет примерно десятую часть всего персонала бренда.

Сокращения затронут преимущественно управленческий состав и специалистов инженерно-исследовательских подразделений. По информации издания, под увольнение попадут менеджеры, занимающие должности ниже совета директоров, а также сотрудники, отвечающие за разработку и внедрение новых технологий. Среди тех, кто лишится работы, оказалась и руководитель отдела продаж в Европе Ирина Каук. Кроме того, свои посты покинут еще два топ-менеджера, имена которых не раскрываются.

Реструктуризация, о которой идет речь, была анонсирована еще в 2025 году и теперь выходит на новый этап. Основной акцент делается на оптимизации численности персонала на ключевых площадках - в частности, на заводе в Цуффенхаузене и в Научно-техническом центре в Вайссахе. В рамках этого плана к 2029 году в Штутгарте будет сокращено около 1900 постоянных позиций. Еще одним важным шагом станет отказ от продления примерно 2000 временных трудовых договоров - это должно произойти до конца 2026 года.

В Porsche подчеркивают, что увольнения будут проходить преимущественно на добровольной основе, по соглашению сторон. При этом до 2030 года для сотрудников действует гарантия занятости, что несколько смягчает ситуацию для оставшихся работников. Однако эксперты отмечают, что подобные меры могут привести к потере уникальных компетенций и замедлению внедрения инноваций, особенно в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке.

Параллельно с сокращением штата компания избавляется от непрофильных активов. В мае было объявлено о ликвидации таких структур, как Cellforce Group (разработка аккумуляторных ячеек), Porsche eBike Performance (электровелосипедные приводы) и Cetitec (сетевое ПО). Эти меры затронут еще около 500 сотрудников. Важно отметить, что реструктуризация не ограничивается только сокращениями: она направлена на повышение эффективности и концентрацию ресурсов на ключевых направлениях бизнеса.

Для понимания масштабов происходящего стоит добавить несколько фактов. Porsche - один из крупнейших работодателей в немецкой автомобильной отрасли, а ее решения часто становятся ориентиром для других компаний. Сокращения такого уровня могут указывать на глобальные изменения в стратегии бренда и адаптацию к новым экономическим условиям. Кроме того, отказ от временных контрактов и оптимизация управленческого звена создают впечатление, что компания готовится к серьезным вызовам, связанным с переходом на электромобили и цифровизацию производства. Судя по имеющимся данным, подобные шаги могут стать трендом для всего европейского автопрома в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Porsche
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